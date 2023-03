Brucia la cappa della cucina, famiglia soccorsa all’una di notte. Un uomo trasportato in ospedale in codice rosso

Paura a Pegli, in via Tubino. I Vvf hanno spento l’incendio. La casa non è inagibile, tanto che la moglie e la suocera dell’uomo hanno potuto dormire nell’appartamento. Le condizioni dell’uomo ricoverato al San Martino nel caso in cui avesse bisogno della camera iperbarica non sarebbero gravi

È successo poco prima dell’una. Per motivi ancora da accertare ha preso fuoco la cappa in un appartamento di Pegli. I residenti nella casa, un uomo, la moglie e la suocera, hanno chiamato i Vigili del fuoco, partiti dalla centrale con tre mezzi, anche se poi è bastato l’intervento di uno solo.

Il 118 ha inviato l’automedica Golf4 e le ambulanze della Croce Verde di Pra’ e della Croce Verde di Sestri. I soccorsi sono partiti in codice giallo per dinamica. Solo un’ambulanza, con a bordo l’uomo, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove c’è la camera iperbarica (necessaria se l’uomo avesse inalato troppo fumo), raggiungendo il nosocomio regionale in codice rosso per dinamica. Le condizioni del soccorso, in realtà, non sarebbero gravi.

I Vvf hanno spento in fretta il rogo e la donna, insieme alla madre, sono rientrate in casa per la notte.

Sul posto anche i Carabinieri.

