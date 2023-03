“Picnic sul prato” in Bassa Valbisagno: domenica, per la Festa del papà, tutti potranno sdraiarsi sull’erba

Iniziativa dell’Ads Futsal Club Genova, aperto a tutti coloro che desiderano godersi la giornata alla quale parteciperà la “Be Included Community”, un’associazione nata nel 1997 con lo scopo di avvicinare i ragazzi disabili all’attività fisica e allo sport di squadra

L’evento “un rinato Prato per il quartiere” ha avuto molto successo nella sua prima domenica e la seconda edizione promette di essere ancora più coinvolgente. L’ASD Futsal Club Genova ripropone l’evento alla comunità locale e incoraggia tutti a partecipare per godersi una giornata di relax e divertimento all’aria aperta.

Il picnic è aperto a tutti e non richiede prenotazioni. Basta portare una coperta, un cestino da picnic e un sorriso.

L’iniziativa “Picnic sul prato” ha l’obiettivo di far conoscere lo spazio verde di via Canevari e promuovere un’esperienza di relax all’aria aperta. «Vogliamo incoraggiare le persone a venire in questo bellissimo prato, trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari, o semplicemente godersi un momento di pace e tranquillità – dicono gli organizzatori -. Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare il manto erboso e a prendersi cura dell’ambiente circostante. Siamo convinti che questa iniziativa possa diventare un’ottima occasione per godere della natura in modo sostenibile e responsabile, e ci auguriamo che molti altri possano unirsi a noi in questa esperienza di condivisione e relax. Ringraziamo il Municipio Bassa Val Bisagno e il consigliere Andrea Censi per il prezioso supporto offerto all’evento “Picnic sul prato”. Grazie alla loro collaborazione e alla divulgazione dell’iniziativa, abbiamo potuto raggiungere un pubblico ancora più ampio e promuovere una giornata all’aria aperta in un contesto naturale e sereno».

Per ulteriori informazioni, contattare l’ASD Futsal Club Genova: info@futsalclub.it

