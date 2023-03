I cittadini del centro storico chiedono un incontro a Prefetto, Questore e Comandante dei CC: «Preoccupati per vivibilità e sicurezza»

In una lettera a Renato Franceschelli, a Orazio D’anna e al generale Maurizio Ferla, «in accordo con cittadini, Associazioni, Comitati e Civ della zona compresa tra piazza Cavour e piazza della Commenda» il presidente dell’associazione “Via del Campo e Carruggi” Christian Spadrotto chiede un incontro congiunto ed elenca i motivi per cui la “percezione di intervento” determinata dai numeri resi noti dalle forze dell’Ordine non corrisponde alla “percezione di sicurezza” e, soprattutto, alla sicurezza reale

«La percezione della sicurezza non passa solo attraverso la presenza di pattuglie e ronde ma è data piuttosto dalla consapevolezza di poter vivere i nostri quartieri in ogni momento del giorno o della notte con tranquillità, a prescindere dalla presenza delle Forze dell’Ordine – scrive Spadarotto -. Siamo molto preoccupati quindi di come le condizioni di vivibilità in alcune aree non siano affatto migliorate, pur riconoscendo l’enorme sforzo delle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio. La situazione generale non è sotto controllo e le rassicurazioni ricevute basate su dati numerici relativi alle attività svolte e in essere, non rappresentano il quadro che caratterizza i luoghi ove viviamo e che quindi conosciamo bene. In alcuni quartieri il concentramento di spaccio e degrado è una costante quotidiana e non appena si decide di intervenire torna una calma apparente, ma i problemi migrano nei quartieri vicini. Purtroppo la realtà è anche rappresentata da luoghi dove i rischi ci sono: lo sanno bene i nostri figli, le nostre famiglie, gli stessi operatori che devono fronteggiare situazioni potenzialmente pericolose ogni giorno».

«Siamo convinti che la sinergia tra cittadini e Istituzione sia lo strumento più efficace per superare queste difficoltà e vorremmo offrire il nostro contributo ponendoci in modo propositivo – prosegue nella sua lettera il presidente dell’associazione “Via del Campo e carruggi” -. Questa è la ragione per cui vi chiediamo di incontrarci».

