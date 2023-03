Coop per l’8 marzo: dai progetti nazionali su Iran e paternità alle iniziative sul territorio

In vista dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, Coop promuove numerose iniziative, alcune di respiro nazionale e altre sul territorio, nell’ambito della campagna “Close the gap – Riduciamo le differenze” con la quale, ormai da tre anni, lavora sui temi della parità e dell’inclusione

Cartoline per le donne iraniane

Con l’iniziativa “Una cartolina per l’Iran”, promossa con la collaborazione di Amnesty International Italia, Coop propone un’azione di sensibilizzazione e mobilitazione a sostegno della popolazione iraniana che lotta per la libertà. Da marzo a fine aprile, sarà a disposizione una cartolina (cartacea e digitale) sulla quale sono raffigurati i capelli di una donna, in modo che ritagliando la parte da spedire si rievochi il taglio simbolico di una ciocca, divenuto simbolo della protesta. Dall’altro lato c’è un testo curato da Amnesty International Italia, che offre dati e informazioni a sostegno dell’azione di protesta. Sarà poi Coop a raccogliere tutte le cartoline giunte entro il 30 aprile e a recapitarle all’Ambasciata dell’Iran in Italia. Una sorta di postcards bombing per non spegnere la luce su un movimento di protesta che ha bisogno dell’attenzione mediatica mondiale.

Stampata in circa 2 milioni di copie, la cartolina cartacea a marzo sarà inserita in settimanali di testate nazionali già preaffrancata, per essere imbucata e inviata a Coop Italia. Una seconda tornata di cartoline sarà distribuita ad aprile con i tre giornali del movimento cooperativo (Consumatori, L’informatore e Nuovo Consumo). Queste cartoline potranno essere consegnate direttamente nei punti vendita, dove saranno posizionate apposite urne. Dall’8 marzo, ci sarà anche la possibilità di inviare cartoline in formato digitale, utilizzando il form pubblicato sul sito www.e-coop.it.

Petizione per estendere il congedo di paternità

Prosegue il sostegno di Coop alla petizione promossa su Change.org dall’associazione Movimenta genitori#allapari, per l’estensione del congedo di paternità obbligatorio fino a tre mesi.

Avviata nel 2022, ha raggiunto in anno circa 47.300 firme e ora viene rilanciata, unendosi alla petizione analoga promossa da Girolamo Grammatico, un padre che per professione si occupa di formazione, che dal canto suo ha raccolto oltre 31.000 adesioni.

Lo scorso anno Coop aveva sostenuto la petizione di Onde Rosa per l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti, che poi è stata effettivamente ribassata dal 22 al 5%.

Politiche del personale inclusive

Coop Liguria tutela le donne e presidia con grande cura il contrasto alle disparità di genere: dal 2013 ha una Commissione interna Pari Opportunità, si è dotata di un codice anti-molestie già alla fine degli anni Novanta e adotta politiche per favorire la conciliazione di vita privata e lavoro.

Nel recente rinnovo dei contratti integrativi aziendali ha introdotto una retribuzione maggiorata della maternità e negli anni si è aggiudicata ben due riconoscimenti – dall’INAIL e dalla Consigliera di Parità della Regione Liguria – per le politiche sulla genitorialità, che includono giorni aggiuntivi di congedo per i padri e l’opzione “un anno con il tuo bambino” per le neo-mamme.

Assieme a tutto il mondo Coop, Coop Liguria si impegna per incrementare il numero di donne in ruoli direttivi all’interno della propria organizzazione. Attualmente le donne che ricoprono incarichi di responsabilità in Coop Liguria sono il 36% dell’organico totale. Tra i Consiglieri di Amministrazione le donne sono il 44% e rappresentano il 61% dei Soci volontari che supportano la Cooperativa nella pianificazione e attuazione delle attività sociali.

Conferenze sul territorio

Nell’ambito delle attività Coop per il tempo libero in occasione dell’8 marzo sarà proposto in diverse località l’incontro “Le mie protagoniste” a cura di Valeria Maione, professoressa di economia del lavoro all’Università di Genova e reggente della filiale genovese della Banca d’Italia, che ha ricoperto per anni il ruolo di Consigliera di parità della Regione Liguria. Nel suo intervento racconterà l’incontro con alcune donne straordinarie che ha avuto modo di conoscere: da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack, da Letizia Battaglia a Teresa Mattei.

Questi gli appuntamenti in calendario:

lunedì 6 marzo, alle 16,30, presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure

Martedì 7 marzo, alle 15, presso la sala circolo CAP di via Albertazzi a Genova

Mercoledì 8 marzo, alle 15,30, presso la sala punto d’incontro della Coop di C.so Gastaldi a Genova

Giovedì 9 marzo, alle 15, presso la sala punto d’incontro della Coop di Sestri Ponente a Genova

Venerdì 10 marzo, alle 16, nella sala punto d’incontro della Coop di Corso Europa a Genova

Mercoledì 15 marzo, alle 15,30, presso la sala Punto d’incontro della Coop di Sestri Ponente a Genova

Ulteriori iniziative sono in programma a Imperia, Finale Ligure e La Spezia:

Imperia

Giovedì 9 marzo, ore 16, sala punto d’incontro Coop, “Montagne blu: lavanda, profumo e medicina”, l’esperienza dell’Antica Distilleria Cugge, dalla gestione tutta al femminile, a cura dello storico Giampiero Laiolo.

Finale Ligure

Mercoledì 15 marzo, ore 16, sala punto d’incontro Coop, “La lunga battaglia delle donne per la parità”, a cura di Luigi Vassallo, Tiziana Bonora e Claudia Carosi del Centro Studi Costituzione e Democrazia.

La Spezia

Mercoledì 8 marzo, ore 16,30, auditorium Biblioteca Beghi, “I treni della felicità”, l’esperienza che nel Dopoguerra portò molte famiglie del Nord ad accogliere ragazzi del Sud Italia raccontata da Arianna Cesaroni, vice presidente dell’ANPI provinciale di Genova. Incontro in collaborazione con UDI Telefono Donna e ANPI.

