Tragedia in A12: si sente male, accosta l’auto e chiama i soccorsi, ma quando arrivano lui è già morto

Tragedia sulla A12, un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo un malore al volante. Tutto è avvenuto intorno alle 19:40 nel tratto tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione levante. Nonostante l’uomo abbia avuto la prontezza di accostare e chiedere aiuto per telefono, purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: quando sono arrivati era già morto. Con lui viaggiava un amico che ha assistito alla tragedia ed è in stato di shock.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde San Gottardo (sezione Burlando) e tre automediche del 118: Golf1, Golf2 e Golf4. Non sono ancora chiare le cause del malore.

Un paio di minuti dopo, sulla A10, un altro ha visto coinvolto un automobilista nel tratto tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Ovest. L’uomo ferito è stato soccorso in codice rosso per dinamica, quindi è stato portato all’ospedale di Villa Scassi in codice giallo (di media gravità) dalla Croce Verde di Sestri inviata dal 118 insieme all’automedica Golf 4.

Inoltre, alle 19:55, sullo svincolo di Genova Nervi sulla A12, un altro uomo, di 53 anni, è stato colto da malore. Sul posto sono intervenuti i militi della Pubblica Assistenza Nerviese con l’automedica Golf 6 che hanno portato il paziente al San Martino in codice giallo, di media gravità.

