Vandalismo, danneggiata l’auto con targa straniera di una donna a Genova per curare al Gaslini la figlia con un tumore

La denuncia di Mario Baroni, già consigliere delegato al Sociale del Comune e presidente dell’Associazione Cilla Liguria Odv che ospita la mamma: «Spero che qualcuno si vergogni di questo gesto!»

«Poche ore fa un essere indegno ha divelto lo specchietto di una macchina con targa straniera nel nobile ed elegante quartiere di Quarto scrive Baroni sui social, mostrando la foto dei danni -. Questa macchina è di una mamma che è da molto tempo qui a Genova al Gaslini per curare la propria bimba di 2 anni per un tumore gravissimo. Questa creatura con la sua mamma è ospite presso l’Associazione Cilla Liguria Odv e per noi è un privilegio potere ospitare questa famiglia ! Un onore ! e per questo ci impegneremo sempre a difendere e proteggere ogni persona sopratutto se travolta da una tragedia come quella che sta vivendo questa bimba con la famiglia! Spero che qualcuno si vergogni di questo gesto ! E ringraziamo altresì tutto il bene che la gente del quartiere riserva a tutte le nostre famiglie (italiane o straniere) con i bimbi ammalati ed in cura al Gaslini! Siamo in fondo tutti mendicanti di amore non di odio».

