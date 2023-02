Arrestato il predone delle auto di via Banderali. Altre segnalazioni di finestrini rotti in via Don Minetti

È il secondo ladro-vandalo fermato in pochi giorni, ma i danneggiamenti si allargano a macchia d’olio e dopo Castelletto, centro e Foce nuove denunce arrivano dalla zona bassa di San Teodoro dove già erano stati segnalati episodi in via Buozzi

A chiamare il 112, che ha avvisato la Polizia di Stato, è stato un cittadino svegliato in piena notte dal il rumore dei finestrini rotti. È il secondo ladro-vandalo dopo quello fermato in flagrante dalla Polizia locale nella notte tra il 19 e il 20 gennaio in via della Corte. Si tratta di due persone diverse: quello preso dalla Pl era straniero, quello fermato nella notte è un quarantenne italiano con parecchi precedenti specifici. Il bottino: dei succhi di frutta lasciati sui sedili dell’auto dal proprietario. L’uomo, che al processo per direttissima è stato sottoposto a obbligo di firma, potrebbe essere responsabile anche delle altre razzie messe a segno nella zona.

Ad ogni furto-atto vandalico la Polizia locale chiama anche la Polizia scientifica per i rilievi, nella speranza di risalire attraverso le impronte ai responsabili degli ormai frequentissimi furti (spesso di oggetti di modesto valore o di qualche spicciolo) con danno ingente alla vettura.

Un nostro lettore, intanto, ci segnala che la sua auto è stata vandalizzata in via Don Minetti, nella zona bassa di San Teodoro. In questo caso sembra si sia trattato di un atto di puro vandalismo: «Nulla è stato rubato dall’auto, non sono state aperte le portiere né è stato aperto il cassetto del cruscotto per frugarci dentro hanno solo spaccato il vetro – racconta il nostro lettore Pier Manlio, che ci ha anche inviato la foto che vedete in copertina -. Persone che abitano in zona mi hanno detto che altre auto sarebbero state vandalizzate nei giorni scorsi nello stesso posto».

Intanto continuano i controlli della Polizia locale nelle zone prese di mira. Coprire tutta la città, però, come è evidente, è impossibile.

