Un tratto di via Ferri chiuso al traffico, temporanee variazioni di percorso per i bus delle linee 63 e 663

Dalle 21.00 di giovedì 9 febbraio alle 5.00 di venerdì 10 febbraio e dalle 21.00 di venerdì 10 febbraio alle 5.00 di sabato 11 febbraio. Ecco come cambia il percorso dei mezzi Amt

Direzione Pontedecimo: i bus, arrivati al termine di corso Perrone, proseguono per via Ferri e, giunti alla rotatoria, proseguono per via al Ponte Polcevera, via Perlasca, via Polonio, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria posta al termine di via Rocca dei Corvi, anziché proseguire per via Ferri, transitano per via 30 Giugno 1960, via Perini, rotatoria Perini, via Perini, dove riprendono regolare percorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...