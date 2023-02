Belmond Academy e Accademia del Turismo: formazione gratuita destinata ai giovani, sostenuta da Regione Liguria: 30 posti a disposizione

Un progetto che punta a dare risposta ad una sistematica carenza in un settore trainante dell’economia del nostro Paese. Dallo Splendido di Portofino al Cipriani di Venezia, dal Caruso di Ravello al Grand Hotel Timeo di Taormina: questi luoghi celebrati come mete da sogno possono essere davvero l’occasione per una prima vera occupazione nell’hotellerie di lusso ai livelli più alti. Per soddisfare tali esigenze di fabbisogno professionale per le strutture italiane è stato siglato un accordo con l’Accademia del Turismo di Lavagna e la Fondazione Villaggio del Ragazzo

Lavorare nell’ospitalità è anche una questione di eccellenza e non a caso, anche quest’anno torna la Belmond Academy nell’ambito dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH. Quest’accademia interna al gruppo Belmond è dedicata a reclutamento e formazione di nuovo personale da inserire nel portfolio italiano e, nei prossimi anni, si propone di offrire formazione permanente ai dipendenti sia in Italia che all’estero.

È stata approvata da Regione Liguria una proposta progettuale, da parte di Accademia del Turismo, per la formazione di due profili professionali: il Commis di sala e il Receptionist. I percorsi formativi rispondono all’ Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione con vincolo occupazionale “Formare per occupare” a valere sul PR FSE + REGIONE LIGURIA 2021-2027 (Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1.) DGR N. 1122 DEL 18/11/2022, grazie al quale Belmond Academy applica formule moderne di recruiting e apre una corsia speciale di accesso al lavoro per i giovani offrendo un servizio gratuito di formazione professionale tra teoria ed esperienza “sul campo”, con l’obiettivo di un inserimento effettivo di risorse motivate e promettenti.

La partenza delle attività è prevista in data 20 febbraio 2023; ciascun corso avrà una durata di 600 ore, delle quali 420 tra aula e laboratorio e 180 di stage nelle proprietà Belmond in Italia. Sono 30 i posti disponibili, 15 per percorso e potranno iscriversi giovani maggiorenni (priorità per età 18/30 anni), disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria. Per iscriversi alla selezione i giovani interessati dovranno avere assolto l’obbligo di istruzione. I corsi si svolgeranno presso l’Accademia del Turismo a Lavagna e per 20 giovani ci sarà la possibilità di essere ospitati da Belmond per tutta la durata del programma. Una fase introduttiva teorica comune, guidata da esperti docenti e professionisti del gruppo, permetterà di entrare in contatto immediato con il mondo turistico e alberghiero a cinque stelle per poi passare ad uno dei due percorsi di specializzazione disponibili: Food & Beverage e Front Office. Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di qualifica professionale e, soprattutto, permetterà di individuare quei profili meritevoli a cui sarà offerta un’assunzione stagionale della durata di 6 mesi presso uno degli hotel Belmond in Italia.

“Sono estremamente entusiasta di annunciare la ripresa del progetto dei Mestieri d’Eccellenza promosso dal gruppo LVMH nel sostenere un programma permanente di formazione nei diversi settori del gruppo” dichiara Luca Marinelli, Area Director of Learning and Developement Southern Europe di Belmond – “Dopo un periodo di grande difficoltà il nostro settore ha vissuto nel 2022 una stagione davvero straordinaria di cui le nostre proprietà Italiane sono state protagoniste con performance eccezionali il che ci spinge ancora di più a guardare al futuro, con nuovi investimenti, aperture ed esperienze. É quindi più che mai il momento di pensare ai giovani, continuando a cercare e formare i futuri professionisti alberghieri da portare nei nostri team. Il personale è al centro di qualsiasi esperienza di ospitalità di alto livello, non solo per le capacità tecniche ma per quell’attenzione in più, l’accortezza giusta al momento giusto, che può rendere un soggiorno un ricordo indelebile. In Belmond crediamo da sempre in questo fattore umano, autentico e garbato, ne conosciamo il valore distintivo e ora siamo pronti ad insegnarlo. La partnership con l’Accademia del Turismo, eccellenza nel settore della formazione in ambito turistico alberghiero, ci consentirà il pieno sviluppo del progetto di Belmond Academy”.

“Consolida il progetto di sviluppo verso l’accrescimento delle esperienze nell’ambito del settore turistico alberghiero dando la possibilità ai giovani liguri e a quelli provenienti di altre regioni di sviluppare, in sinergia con una delle più importanti catene a 5 stelle del settore, azioni di formazione specialistica volta all’inserimento diretto nel mondo del lavoro in linea con il progetto di crescita del sistema dell’economia turistica promossa da Regione Liguria”- dichiara l’Amministratore Unico di Accademia del Turismo Nicola Visconti – ”Si crea, attraverso lo sviluppo del progetto della Belmond Academy, un sistema permanente di formazione con importanti ricadute occupazionali anche per il futuro che riguarderà tutti i profili professionali alberghieri nell’ambito delle strutture 5 stelle lusso. Inoltre, nel corso dell’anno si valuterà anche la stipula un accordo per la formazione di figure di alta specializzazione con l’ITS Turismo Liguria”.

Le modalità di iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito www.accademiadelturismo.eu.

