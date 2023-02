Bus perde sostanza oleosa sull’asfalto, due motociclisti finiscono all’ospedale

Dopo la lunga serie di disagi causati dalle perdite di mezzi Amiu, continuati nelle scorse settimane anche se non con conseguenze pesanti come nel caso della perdita di corso Carbonara, ieri a causare il problema è stato un mezzi Amt. Due centauri uno al Galliera, l’altro al Villa Scassi in codice giallo, di media gravità. Per ripulire tutto è stato necessario chiudere il transito in via delle Fontane e dirottare i mezzi privati in via Balbi

Il primo incidente è avvenuto in via Gramsci alle 20:50. Sul posto il 118 ha inviato la Croce Bianca di Carignano che ha trasportato il motociclista, un ragazzo di 25 anni, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Il secondo incidente, poco dopo, alle 21:00, è avvenuto in piazza della Nunziata. In questo caso il 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Blu di Castelletto che ha portato il ferito al Galliera. Entrambi gli infortunati hanno riportato ferite agli arti.

Entrambi gli incidenti sono avvenuti sulla scia della perdita oleosa del bus Amt in avaria. La Polizia locale ha dislocato agenti sul percorso della perdita, tra piazza della Nunziata e via Adua, e ha deviato il traffico, chiudendo via delle Fontane da piazza della Nunziata in direzione di via Gramsci, aprendo il transito di via Balbi anche ai mezzi privati. La bonifica è terminata solo poco prima di mezzanotte.

