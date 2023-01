Campora: «Squadre Amiu per rimuovere i rifiuti che vengono lasciati a terra davanti ai nuovi cassonetti»

L’assessore all’Igiene Urbana ha risposto così, in Consiglio comunale, all’interrogazione del consigliere Pd Mohamed Si Kaabour che aveva denunciato la spazzatura che giace per terra «aprendo al rischio di creare ambienti favorevoli per ratti e insetti»

«Sapevamo che in questa prima fase avremmo incontrato qualche difficoltà, ma ad oggi, dove sono posizionate le ecoisole, abbiamo raggiunto delle percentuali di differenziata intorno al 55%. Abbiamo notato che la loro conformazione aiuta i cittadini a organizzarsi e fare la differenziata». Ha risposto così l’assessore all’Ambiente Matteo Campora all’interrogazione del consigliere Pd Mohamed Si Kaabour: “Appurato che ai piedi dei nuovi cassonetti giacciono perennemente rifiuti, aprendo al rischio di creare ambienti favorevoli per ratti e insetti, si interroga la giunta su quali azioni sono previste nell’immediato per arginare il degrado creatosi in diversi quartieri della città”. «Purtroppo – ha proseguito Campora – la spazzatura che si trova a terra cade spesso dagli stessi sacchetti e per questo accolgo il suo suggerimento di far passare periodicamente squadre per pulire i rifiuti che vengono lasciati a terra, anzi ne approfitto per dire che siamo già al lavoro per questo. È un sistema che, soprattutto il primo mese, ha bisogno di monitoraggio. Sicuramente dobbiamo migliorare la comunicazione ma non cedere all’inciviltà. Cercheremo di incrementare la cultura dell’educazione ambientale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...