Ritrovato Enea, 88 anni, sparito stanotte da casa. Era al San Martino

La moglie, anche lei anziana, non lo ha sentito uscire. Dovrebbe essere vestito proprio come nella foto. Potrebbe anche essere salito su un bus da in via Montaldo. AGGIORNAMENTO: L’ANZIANO È STATO RITROVATO

Questa mattina, quando si è alzata, la moglie non lo ha trovato a casa. Enea, tra l’altro, ha forti difficoltà di deambulazione e non si capisce come sia riuscito a uscire da casa da solo.

Ora i parenti lo cercano dappertutto. Potrebbe aver preso un bus. In via Montaldo passano le linee Amt 34 e 49.

AGGIORNAMENTO: l’anziano è stato soccorso proprio in via Montaldo alle 6:45 di questa mattina. Il 118 ha inviato, in codice giallo (di media gravità), l’ambulanza della pubblica assistenza “Volontari di San Fruttuoso” che, riscontrando che le condizioni dell’uomo non erano poi così gravi, lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso del San Martino.

