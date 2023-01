Cep, su alcune zone sia Amiu sia Arte dicono di non aver competenza per la pulizia. Oggi 3 cittadini esasperati hanno messo mano a scope e sacchi dell’immondizia

Si tratta delle aree di via della Benedicta e dei giardini sotto via Novella che erano pieni di foglie secche. Domani, se non pioverà, via alla ritinteggiatura delle ringhiere. Appello a volontari che possano aiutare: «Appuntamento alle 10:00 in via Novella. C’è tutto: pittura, solvente, tute, maschere e pennelli. Servono mani oltre alle nostre»

In tre con scopa, paletta e secchi della spazzatura che gli stessi volontari hanno acquistato a spese loro. Oggi Dario Di Giorgi e Calogero e Jessica Russo si sono rimboccati le maniche. Da tempo i cittadini chiedono la pulizia di via della Benedicta, all’altezza del civico 49, e dei giardini all’altezza del civico 16 di via Novella. Di Giorgi racconta: «Arte dice che non è competenza sua, Amiu dice la stessa cosa – spiega il cittadino che risiede in zona -. Risultato: foglie e sporcizia restano per terra. Ci siamo comperati il materiale e oggi ci siamo messi a pulire. Il municipio ci sta spingendo a creare un gruppo di volontariato permanente. Certe cose non spetterebbero ai cittadini, ma qui era troppo sporco e siamo abbandonati da tutti. Se non ci muoviamo noi resta tutto sporco».

È una dura lotta quella dei cittadini che vivono al Cep e lo vorrebbero vedere pulito: da una parte ci sono i bracci operativi delle istituzioni che dicono di non aver competenza, dall’altra alcuni residenti che continuano a scaricare rifiuti ingombranti. La new entry è una lavatrice piazzata vicino ai bidoni.

Anche le ringhiere della strada non sarebbero compito dei cittadini, ma loro si sono già procurati spazzole, solvente e pittura per approfittare, domani, della giornata festiva e togliere la ruggine dai mancorrenti. Per questo cercano volontari che diano loro una mano.

Sia la spazzatura e il fogliame sia le ringhiere sarebbero responsabilità delle istituzioni che, però, non sono intervenute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...