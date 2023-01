Scippa la borsa a una minorenne in pieno centro e scappa. Arrestato dai Carabinieri

Il quarantenne pregiudicato è finito in manette la scorsa notte, acciuffato dai militari del Nucleo Radiomobile

Lo scippo è avvenuto in via Granello. Il malvivente ha strappato la borsa che una minore teneva a tracolla ed è scappato. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile dell’Arma, appena allertato, si è subito messo alla ricerca e ha trovato l’uomo in una via limitrofa, ancora con la refurtiva in mano.

Il quarantenne ha opposto resistenza ai carabinieri, ma è stato comunque ammanettato e portato in caserma.

La borsa e il suo contenuto sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

