Tricapodanno, indagine della Procura sulle assegnazioni dei servizi da parte del Comune

I Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Walter Cotugno, hanno hanno acquisito le determine dirigenziali. L’ipotesi di reato è quella di turbativa d’asta. L’indagine è partita a seguito di un esposto

Nel mirino ci sarebbe l’affidamento diretto a Genetiko Communication che ha acquisito l’appalto per il supporto organizzativo per la terza serata del Tricapodanno, quella della serata trasmessa da Mediaset. L’importo è stato di 109.360 euro più Iva (133.419,29 euro in totale). L’appalto è stato assegnato attraverso una determina dirigenziale della direzione “Comunicazione ed eventi” del Comune.

Un’altra fornitura di servizi, «dopo aver interpellato più contraenti» si legge nella delibera, è stata assegnata a Duemilagrandieventi con trattativa diretta Mepa, la piattaforma virtuale voluta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che mette in comunicazione le amministrazioni con i fornitori abilitati all’acquisto di beni e servizi. Per volere dell’Unione Europea, le transazioni non possono superare 134mila euro per le pubbliche amministrazioni centrali e 207mila euro per gli altri enti pubblici.

Unione Popolare, in una nota, fa sapere che la spesa sostenuta dal Comune per il Tricapodanno,è pari a 241.271 euro impegnati con determine dirigenziali e che tra le spese c’è una campagna di comunicazione «capillare e di grande impatto mediante spot e promo sui media coinvolti».

