Epifania, un lungo fine settimana, ricco di eventi e di iniziative per famiglie e bambini – Il programma

La Befana dei vigili del Fuoco in piazza Metteotti. Visite guidate e caccia al tesoro a tema. Befana anche al Museo della Lanterna. Mostra dedicata a Dickens a Villa Duchessa di Galliera. Evento ai giardini Baltimora

Il 6 gennaio, dalle 16 alle 18, per la prima volta, ai Giardini Baltimora una giornata interamente dedicata alle famiglie e ai bambini, nel pieno centro della città, in un luogo riqualificato e valorizzato, immerso nel verde. “Magia d’inverno” con laboratori creativi per bambini, esibizioni canore e musicali e il super ospite, Lucilla, la youtuber e influencer con decine di milioni di visualizzazioni. Le esibizioni e il grande spettacolo finale, sul palco allestito con ledwall.

«Dopo il grande intervento di rigenerazione urbana avviato dalla nostra amministrazione i Giardini Baltimora sono un luogo verde e vivo che vogliamo animare e far conoscere ai giovani e alle famiglie – dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – Abbiamo quindi scelto i giardini, in pieno centro città, per una giornata rivolta alle famiglie e ai più piccoli con laboratori e intrattenimento anche formativo, con una finestra sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. E con un’ospite di eccezione: l’influencer Lucilla, per la prima volta nella nostra regione, sarà sicuramente una gradita sorpresa per tutti. Abbiamo pensato anche al pubblico dei giovanissimi con le star in erba dell’Hip Hop Festival, calendarizzato in origine per il 7 gennaio ma rinviato per le previsioni meteo al 21 gennaio: un progetto a cui teniamo molto, perché l’unico festival nel panorama Italiano che tratta la cultura Hip Hop a 360°, coinvolgendo le 4 discipline del Rap, Breakin, Writing e Deejaying e che in passato ha ospitato artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Tedua, Ghali, Luche, Lazza, Nitro, Olly, Bassi Maestro, Dargen d’Amico, Ensi, Murubutu, Claver Gold, Vegas Jones, Giaime, e molti altri. Anche quest’anno, si esibiranno artisti di fama nazionale, assieme ai nuovi talenti emergenti del rap genovese che apriranno i concerti».

Il programma della giornata ai Giardini Baltimora (completo su visitgenoa.it) prevede: dalle 14 alle 18 laboratori di robotica in collaborazione con scuola di robotica; dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 16.30 le avventure del piccolo panda robot mTiny per i bambini tra i 5 e i 7 anni; dalle 15 alle 15.30, dalle 15.45 alle 16.15, dalle 16.30 alle 17 e dalle 17.15 alle 17.45 per i bambini tra gli 8 e i 12 anni appuntamento con Programmiamo i droni con volo di droni su scenari costruiti in Lego, simulando le attività di consegna merci e foto in scenari di pericolo. Dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18, la caccia al tesoro, a squadre, con attività di geomapping. Dalle 16 alle 18, il pre-show della befana con scuola di robotica & artisti locali in esibizione, il nao show con presentatore umano e un robot umanoide in brevi sketch. Dalle 14 alle 18, sarà possibile anche fare merenda. Durante tutta la durata dell’evento sarà presente il truccabimbi. (Prenotazioni: https://linktr.ee/baltimoragardenseaty).

Il programma degli eventi in città

Caccia al tesoro

Domenica 8 gennaio, il Comune di Genova, assessorato alle Tradizioni, in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS e Genova Dreams APS organizza la “Caccia al Tesoro delle Festività” per le vie e le piazze del Centro Antico di Genova. Dalle 15 alle 18.30, un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove tradizioni; la partecipazione è gratuita; per iscriversi è necessario inviare una mail a fondazioneamon@live.it indicando nome della squadra e numero di partecipanti; il giorno prima dell’evento verrà inviata la cartina per partecipare alla caccia al tesoro. Infatti, l’obiettivo del gioco è orientarsi nei vicoli del centro, utilizzando solo una cartina muta, e riconoscere 6 piazze della città, dove recarsi per risolvere altrettanti indovinelli proposti dai figuranti in costume dell’associazione Genova Dreams. Vince chi per primo invierà via mail tutti i quesiti risolti. Ai partecipanti verranno consegnati, sabato 14 alle ore 10.30 presso Tursi, gli attestati di partecipazione e ai primi 15 classificati anche i relativi premi.

La befana vien di notte a Zena

Il 6 gennaio Cinque visite guidate, gratuite, fino a esaurimento posti, per scoprire le tradizioni dell’epifania della nostra città, dedicate a tutti, e in particola alle famiglie con bambini e ragazzi, dove si parlerà della Epifania, della befana e delle sue tradizioni. La visita è gratuita, fino a esaurimento posti (5 partenze dalle ore 14.30). I tour si concluderanno ai Giardini Baltimora. Insieme alla guida, sarà possibile incontrare personaggi misteriosi. Il tour è dedicato a tutti, ma in particolare agli under 14 con accompagnatori.

Tour in battello

Tutto esaurito, in poche ore per il Tour in battello del 6 gennaio alla scoperta delle tradizioni delle celebrazioni genovesi. Il tour sarà alla scoperta delle tradizioni delle celebrazioni genovesi. Accompagnati dalle guide turistiche di Explora Genova, dal gruppo danze Tribal delight e befane della Genova Dreams, una passeggiata nel centro antico di Genova alla scoperta delle luminarie, delle botteghe e delle antiche tradizioni. Il tour che culminerà alle 18:30 nel cortile di Palazzo Tursi con la coreografia realizzata dal Gruppo Folk Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso.

La Befana in piazza Matteotti

Con l’arrivo della Befana, torna anche la grande festa del 6 gennaio al “Mercatino di piazza Matteotti”, con il patrocinio del Comune di Genova. Con l’organizzazione di Fiva Confcommercio e il supporto tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Befana si calerà da un’autoscala dei Vigili del Fuoco in piazza Matteotti con una grande calza piena di dolcetti e piccoli doni che distribuirà a tutti i bambini, mentre, a terra, altre Befane distribuiranno caramelle, biscotti, cioccolatini e dolcezze varie, sulle note della Banda musicale di Rivarolo.

Arriva la Befana al Museo della Lanterna

In occasione della Festa dell’Epifania, alla Lanterna è organizzata una edizione speciale della visita guidata pensata per i bambini, che saprà affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità. Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre: non prima, però, di aver incontrato la Befana

Sos Befana al Castello D’Albertis

Tutti i partecipanti collaboreranno per trovare indizi e svelare trucchetti che porteranno a svegliare la befana “dormigliona” che riempirà ancora le “calzette”. A cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Musei

Aperti nel giorno dell’Epifania i musei civici genovesi. Gli orari sono disponibili su https://www.visitgenoa.it/evento/festa-dellepifania-tutti-i-musei-aperti-genova

Genova con gli occhi di Dickens

A Genova, Capitale Europea del Natale, non poteva mancare un riferimento all’autore di una delle novelle più celebri ambientate nel periodo natalizio: “A Christmas Carol”. Nel suggestivo contesto del Teatro Storico di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri, approda la mostra “Genova e il Natale con gli occhi di Dickens”. Nei giorni 6-7-8 gennaio la mostra sarà aperta in combinazione con l’apertura straordinaria della Sala delle Conchiglie, con i seguenti orari: venerdì 6 gennaio dalle 14 alle 18; sabato 7 gennaio dalle 10 alle 18 e domenica 8 gennaio dalle 10 alle 15.

Le chiese dei Rolli

Dal 5 all’8 gennaio torna, anche quest’anno, il progetto Chiese dei Palazzi dei Rolli (https://www.visitgenoa.it/evento/le-chiese-dei-palazzi-dei-rolli), realizzato dal Comune di Genova, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova, Ufficio Beni Culturali e con la collaborazione dell’Ateneo genovese. Le visite alle chiese sono gratuite e saranno condotte dai divulgatori scientifici, selezionati e formati da Comune e Università. Prenotazione obbligatoria su https://chiesedeirolli.happyticket.it/

Eventi collaterali

Il 6 gennaio alle 17 “O Beata Infantia – Rappresentazioni del Bambin Gesù nell’arte” – Melodie gregoriane e meditazioni nella chiesa dei Santi Vittore e Carlo, a cura del Coro gregoriano parrocchiale. Venerdì 6 gennaio, alle 20.30 Chiesa di San Donato “Concerto del Coro Monte Cauriol”. Canti natalizi e di montagna. Ingresso libero. Sabato 7 gennaio alle 21, alla chiesa di Santa Maria della Cella (Sampierdarena) si terrà una nuova edizione di Genova delle Arti, in cui la presentazione di opere d’arte da parte di Giacomo Montanari si intreccerà con la lettura di Pino Petruzzelli di testi poetici e letterari. La serata è a ingresso libero.

Tour guidati gratuiti ai presepi e alle edicole votive

In occasione delle festività natalizie, tour guidati gratuiti che condurranno il visitatore alla scoperta dei più prestigiosi presepi genovesi. Si potranno ammirare magnifici portali e suggestive edicole votive; i percorsi faranno inoltre tappa presso alcune Chiese dei Palazzi dei Rolli del centro storico, dove si potrà prendere parte alla visita condotta dei divulgatori scientifici. Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio alle 15, i tour partiranno dall’Ufficio IAT (di informazioni e accoglienza turistica) in via Garibaldi 12r. Le visite sono gratuite.

Nel Municipio IV Media Valbisagno, disponibili due navette gratuite di Amt (su prenotazione) per le visite dei presepi della Valbisagno di via di Pino, san Siro, rio Torbido, San Martino di Struppa fino a quelli di Viganego e Traso, nel Comune di Bargagli.

In copertina: la Befana dei Vigili del fuoco in una foto di Antonio De Marco

