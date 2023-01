Agenti di Polizia locale aggrediti e feriti da un folle durante un arresto. Il pusher fermato scappa, ma viene trovato e denunciato

È successo ieri sera in via Pré sotto gli occhi di diversi passanti. Un uomo, già seguito dal Servizio di salute mentale della Asl, ha aggredito e alle spalle e ferito due operatori del nucleo Centro Storico dell’Unità operativa Centro della Pl. Lo squilibrato denunciato per resistenza, minacce e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e favoreggiamento

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia del presidio di via Prè del nucleo Centro Storico della Polizia locale ha fermato uno spacciatore con 9 dosi di sostanza stupefacente occultata nel cavo orale. Gli agenti lo stavano portando all’autocella (una delle auto appositamente attrezzate nella parte posteriore dell’abitacolo per evitare che i fermati aggrediscano chi guida) e percorrevano con lui le scale che portano in piazza dello Statuto quando un altro uomo ha aggredito gli operatori alle spalle. Ne è nata una colluttazione con l’aggressore e il fermato per spaccio ne ha approfittato per fuggire.

Gli agenti sono stati nel frattempo accerchiati da alcuni stranieri presenti sul posto, tra cui alcuni parenti dell’aggressore. Sono stati loro a spiegare che l’uomo ha problemi psichiatrici ed è in cura presso il Centro di Salute mentale della Asl. Spacciatore e aggressore sono di nazionalità differente e non si conoscono.

L’uomo che soffre di disturbi mentali è stato portato presso gli uffici del reparto di Polizia Giudiziaria della Pl, in piazza Ortiz e lì ha continuato a dare in escandescenze per cui è stato richiesto l’intervento del 118. Il medico ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio, eseguito dagli uomini del reparto Pronto Intervento. L’uomo è stato prima trasportato in ambulanza all’ospedale Galliera e, dopo la valutazione psichiatrica che ha confermato il Tso, trasferito all’ospedale Villa Scassi.

In ospedale per le cure anche i due agenti aggrediti. I medici hanno riscontrato contusioni su entrambi (uno ha riportato anche una distorsione al polso) e li hanno dichiarati guaribili in 5 giorni.

Nel frattempo, grazie all’attività investigativa del nucleo Centro storico, con l’ausilio dei colleghi del Gocs (Gruppo operativo contrasto stupefacenti), nonostante lo spacciatore fuggito approfittando del trambusto sia irregolare sul territorio nazionale, sono riusciti a trovare l’appartamento dove vive, a Sampierdarena. Lo hanno trovato lì e hanno perquisito di iniziativa la casa, dove però non c’era altra sostanza stupefacente. È stata sequestrata quella che aveva in bocca al momento del fermo in via Pré. L’uomo è stato denunciato per spaccio e per la presenza irregolare sul territorio nazionale.

