Primo ferito grave del 2023 sulle strade di Genova. Motociclista in codice rosso

È successo a mezzanotte e mezza in largo della Zecca dove il motoveicolo del 24enne si è scontrato con un’automobile. Strada chiusa per soccorsi e rilievi

Sul posto, il 118 ha inviato l’auto medica Golf4 e l’ambulanza della Croce Bianca di Carignano che ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia locale del turno notturno per la chiusura della strada, poi il nucleo Infortunistica per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...