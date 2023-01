Dodicenne perde un dito per lo scoppio di un petardo a Sestri Ponente. Ferito anche il fratello tredicenne

Il ragazzo più giovane avrebbe anche subito lezioni a un occhio e ustioni a un ginocchio ed è stato trasportato al Gaslini in codice rosso

È successo questo pomeriggio alle 16:40 in via San Giovanni Battista, nel quartiere del ponente. Sul posto, il 118 ha inviato l’auto medica Golf4 e due ambulanze, una della Croce Gialle e una dei Volontari della Misericordia Fiumara. È stata quest’ultima a trasportare il ragazzino più grave all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso. Anche il fratello è stato portato al Gaslini, ma in codice giallo.

Sul posto le volanti della Polizia che, con i soccorsi, hanno trovato uno dei fratelli in casa, dove era riuscito ad arrivare, nonostante le ferite, per chiedere aiuto.

I fratelli, insieme ad alcuni coetanei hanno accesso un petardo bagnato, forse raccolto per strada, con una “stella filante”. Il petardo è esploso prima di essere lanciato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...