Viene da Cuneo a spacciare in Darsena, arrestato dalla Guardia di Finanza

I “Baschi Verdi” del I Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, nei pressi della Darsena del Porto Antico, hanno sorpreso un ventiduenne mentre cedeva, previo corrispettivo in denaro, alcune dosi di “crack” ed “eroina” ad un cliente

La successiva perquisizione nei confronti dello straniero ha permesso di rinvenire e sequestrare la somma di 196 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre il cittadino italiano è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, fatta salva la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Provincia di Cuneo, luogo di residenza del medesimo.

Il servizio si inserisce in un più ampio contesto di attività preventive e repressive dei reati in genere disposte dal Sig. Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che la Guardia di Finanza di Genova attua quotidianamente in sinergia con le altre Forze di Polizia, con lo scopo di aumentare la percezione di sicurezza economica e legale da parte della cittadinanza.

In tale contesto, si susseguono servizi congiunti con la Polizia Locale di Genova nell’ambito dei quali, ognuno per la parte di propria competenza, vengono svolti mirati controlli anche nei confronti di alcuni esercizi commerciali del centro storico.

