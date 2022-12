La Comunità di San Benedetto celebra i suoi 52 anni. Messa nella parrocchia della SS Trinità e incontro al circolo Cap

Dopo 35 mesi, la Comunità torna a festeggiare insieme con un pranzo così come accadde l’8 dicembre di 52 anni fa. Fu proprio attraverso una messa e un pranzo di comunità che Don Federico Rebora accolse Don Andrea Gallo nella parrocchia della S.S. Trinità di San Benedetto al porto

Il prossimo giovedì 8 dicembre 2022 sarà presente don Fabio Corazzina, presbitero della Chiesa bresciana, che dal 2009 è parroco di S. Maria in Silva nella città di Brescia. È stato coordinatore nazionale di Pax Christi. Concelebreranno don Gianni Grondona e don Claudio Ghiglione.

A seguire, i presenti si sposteranno presso il Circolo Cap in via Ariberto Albertazzi, nell’edificio di fronte alla caserma dei vigili del fuoco.

«La Comunità San Benedetto al Porto ringrazia il presidente del circolo, Danilo Oliva per l’accoglienza che ci ha riservato – così come avviene per tutte le altre realtà associative genovesi – per questo vogliamo sottolineare l’importanza del Circolo Cap per la vita politica, sociale e culturale della nostra città», dichiara Domenico Megu Chionetti.

Il programma

Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11:45, nella Parrocchia della SS Trinità e San Benedetto, in via San Benedetto 12, la Santa Messa celebrata da don Fabio Corazzina, don Gianni Grondona e don Claudio Ghiglione.

Alle ore 14

Pranzo e concerti

Saranno presenti:

Franco Zunino Presidente nazionale Italia Cuba

Massimo Bisca – Presidente Provinciale ANPI Genova

Dott. Flavio Gaggero presidente croce bianca Pegliese

Circolo autorità Portuale Via Albertazzi 3R Pranzo e concerti gratuiti

(Gradita la prenotazione : 010 2471940)

I Trilli

Enrico Lisei + Carlo Denei

Hip Hop Jam

By

Genova Hip Hop Festival

