Sabato 3 dicembre inaugurerà il Winter Park in piazzale Kennedy

Un luna park simbolo dello spettacolo viaggiante europeo e colonna portante delle festività natalizie genovesi, che torna in città per 37 giorni con le sue 130 attrazioni. Sabato 3 dicembre 2022 (ore 15) in piazzale Kennedy inaugura il Winter Park Genova, con il taglio del nastro in presenza delle istituzioni, fuochi d’artificio, truccabimbi, trampolieri e, solo per i primi mille visitatori, un blocchetto di buoni sconto da 100€. Il luna park mobile più grande d’Europa resta in piazzale Kennedy fino a domenica 8 gennaio 2023.

Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park spiega che è stata superata la difficoltà della “coabitazione” con i lavori in corso in piazzale Kennedy. A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa per 37 giorni in piazzale Kennedy con le sue 130 attrazioni. «Le giostre del Winter Park – aggiunge Gutris – sono adatte sia per famiglie e bambini, sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente Disco Music, una delle novità di quest’anno: un disco rotante che promette forti emozioni e che “accelera” i partecipanti a una forza quattro volte superiore a quella di gravità».

INAUGURAZIONE

Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 15 si alza il sipario sul Winter Park di Genova, con il taglio del nastro in presenza delle autorità che inaugura ufficialmente il luna park mobile più grande d’Europa. In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da turisti e genovesi di ogni età. Inoltre, le prime mille persone a entrare ricevono in regalo un blocchetto di sconti del valore di 100€. Poi, alle 22.30, uno spettacolo pirotecnico di Setti Fireworks chiude la prima giornata. Ma gli eventi non finiscono qui: come ogni anno sono previste diverse attività collaterali, il cui calendario sarà svelato nei prossimi giorni.

Il Winter Park è aperto in piazzale Kennedy da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo da lunedì 28 novembre il centralino 3403554757.

