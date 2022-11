Danni del vento, Galata: in frantumi una vetrata del piano più alto dell’edificio del Muma. Tragedia sfiorata

Tra i mille interventi a cui i Vigili del fuoco sono stati costretti, oggi, c’è anche quello che riguarda una delle vetrate del Galata che ospita il Museo del Mare. I pompieri hanno messo in sicurezza la vetrata infrangendo il pezzi di vetro che erano rimasti ancora attaccati dai bordi che sorreggevano la vetrata stessa. Si tratta di uno dei grandi pannelli che coprono tutta la struttura. Per fortuna i cocci caduti non hanno ferito nessuno. Non ci sarebbero altre vetrate lesionate e non ci sarebbero feriti.

È la seconda tragedia sfiorata in poche ore. La prima sarebbe potuta avvenire col crollo dell’impalcatura per la ristrutturazione di un palazzo di via Fieschi, nel quartiere di Carignano. Per fortuna non c’era nessuno sulle impalcature (impossibile lavorare col maltempo in atto) e il cedimento è avvenuto sulla stradina che porta ai campi di calcio, generalmente poco frequentata.

Al Museo del Mare, dove la Polizia locale ha chiuso il passaggio sulla calata per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco, è andato in frantumi uno dei grandi vetri che coprono l’intero edificio. La vetrata dà sulla terrazza dei piani inferiori e, lateralmente, su calata Ansaldo De Mari.

Una terza occasione di grande pericolo è stata la caduta della vetrata del portone di ingresso a Palazzo Tursi.