Couscous con etichetta irregolare, l’Agenzia delle Dogane ne blocca 1.800 pacchi

Se l’importatore vorrà venderla dovrà regolarizzare la confezione fornendola di etichetta nutrizionale

Tonnellate di couscous di manioca confezionata per la vendita al dettaglio e divisa in 1800 pacchi, sono state individuate e bloccate dai funzionari di Passo nuovo dell’Ufficio delle dogane di Genova 1, in quanto prive della necessaria etichettatura indicante i valori nutrizionali.

L’operazione è stata condotta nel corso dei controlli sulle merci in entrata nel territorio unionale. Il valore stimato della merce è di oltre ventiseimila euro.

L’importatore è stato diffidato e la merce dovrà essere regolarizzata conformemente alla disciplina unionale vigente in materia di etichettatura alimentare, con particolare riferimento all’articolo 9, par 1 lettera l) del Reg UE 1169/2011.

Mi piace: Mi piace Caricamento...