Nel centro storico torna “Tartufando”. Tutto il programma della manifestazione

In piazza di Sarzano tornano da domani i banchi con prodotti tipici e tartufo: saranno aperti a pranzo e cena. Previste anche serate musicali con dj-set con Capasoul (venerdì 18 novembre) e il concerto de I Trilli (sabato 19 novembre). Quarantasette i locali coinvolti che fino a domenica 20 novembre proporranno piatti a tema e offerte gastronomiche dedicate, di cui 6 aderenti al circuito Gourmet

L’oro della terra torna protagonista nelle vie del centro di Genova. Dopo il successo delle passate edizioni ritorna per il settimo anno consecutivo “Tartufando”, la manifestazione organizzata dal civ di Sarzano-Sant’Agostino che dalla passata edizione si è estesa anche ad altre zone del centro (piazza delle Erbe, Vico Casana e San Matteo) proponendo una settimana di menu dedicati con richiami al tartufo fino a domenica e il ritorno dell’area fiera (con ingresso gratuito) in piazza di Sarzano, presente dal 17 al 20 novembre con stand enogastronomici aperti dalle 11 alle 23 (pranzo e cena).

Quarantasette sono le attività coinvolte, tra quelle legate al tema food, con menu-vetrina e proposte e riferimenti sia al tartufo bianco che nero. La prenotazione è consigliata e permette di avere il proprio piatto a base di tartufo con ricette uniche, create appositamente per questo appuntamento. «Anche quest’anno “Tartufando” garantirà qualità e totale sicurezza profumando ancora una volta le vie del centro – spiega Matteo Zedda, ideatore della manifestazione e presidente del Civ di Sarzano-Sant’Agostino -. Dopo le difficoltà della passata edizione, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo deciso di investire molto nell’organizzazione della manifestazione che torna nella formula originaria con il ritorno dell’area fiera. Il fatto che da due anni l’evento si estenda ancora ad altre aree del centro premia gli sforzi compiuti negli anni passati e certifica il successo della manifestazione».

Esaltare i prodotti tipici del territorio vuol dire far cultura: anche per il 2022, l’Associazione Tartufai Tartuficoltori Liguri di Millesimo sarà in prima fila nell’esposizione e vendita del pregiatissimo tartufo del Ponente. Attivi dal 1985, i soci hanno contribuito al recupero di un antico mestiere di ricerca e raccolta nell’area dell’Alta Val Bormida, costituendo un’associazione molto attiva nella salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni. A dare manforte alla manifestazione e alla promozione dei prodotti tipici liguri, Liguria Gourmet, il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Camerale. Saranno quattro gli chef Liguria Gourmet a partecipare all’evento come ambassador del marchio, in aggiunta a un esperto di mixology di Genova Gourmet Bartender, circuito dedicato alla professionalità dei bartender che utilizzano distillati liguri e a un produttore di Genova Gourmet, contrassegno esclusivo per la filiera del genovesato. «Lo scopo della famiglia dei marchi Liguria e Genova Gourmet, dai ristoratori, ai prodotti e ai bartender è quello di certificare l’eccellenza del territorio e trasformarla in rete, cultura e promozione – dice Maurizio Caviglia, Segretario Generale di Camera di Commercio di Genova – La sinergia creatasi con Camera della Riviere agevola il racconto delle tradizioni e dell’arte di saper fare dei protagonisti del circuito: il tartufo di Millesimo, pregiato e unico, è uno di quei prodotti che ben rappresentano questa filosofia di promozione della filiera corta e della tutela della tipicità dei luoghi attraverso, anche, eventi tematici come Tartufando che da anni raccontano la Liguria attraverso le sue peculiarità».

“Tartufando” è un evento di grande successo e sinonimo di qualità ormai da anni sul territorio ligure, a seguito anche delle riuscitissime edizioni di “Tartufando in Sarzana” (La Spezia) del 2018 e 2019 e, da quest’edizione, vede la collaborazione del Sistema Camerale.

Protagonisti dell’edizione 2022 saranno anche quest’anno nell’area fiera i cani di razza Lagotto, provenienti sempre da Millesimo, addestrati e specializzati nella ricerca dell’oro della terra. Gli amici a quattro zampe saranno impegnati in dimostrazioni dal vivo. In programma anche laboratori. All’evento partecipa anche l’Enoteca Ligure che organizzerà quattro giornate di degustazioni di vini liguri con abbinamento il tartufo.

Ma “Tartufando” vuol dire anche musica e intrattenimento: venerdì 18 novembre dalle ore 21 è in programma il dj-set con protagonista Capasoul, sabato 19 novembre è il turno del concerto dei Trilli a partire dalle ore 21.

Di seguito l’elenco dei banchi presenti in piazza di Sarano e protagonisti a “Tartufando 2022”: Max Beer – Birrificio della Valpolcevera; Enoteca del Civ – Enoteca Ligure; Cocktail Bar Ginuensis; Bart Tender di Liguria Gourmet; Tartuficoltori Liguri; Caratti Tartufi Monferrato; Mirko Tartufi – Cortona; La Cucina di Sarzano (Lasagnette al pesto, taglierini al tartufo, uova, vellutate al tartufo); Patate Damiani; Pork Spot – specialità di maiale; LoStecco Truck Food.

“Tartufando 2022” è patrocinata da Regione Liguria e sostenuta da Camera di Commercio di Genova, GenovaMoreThanThis come Comune di Genova, Confesercenti Genova, Ascom Confcommercio Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il programma di “Tartufando 2022” in piazza di Sarzano

Giovedì 17 Novembre

Apertura Stand dalle 11 alle 23

Evento

Mercatino Bio dalle ore 10

Show-cooking e laboratori a partire dalle 16

Ore 18: Inaugurazione con autorità

–

Venerdì 18 Novembre

Apertura Stand dalle 11 alle 23

INAUGURAZIONE UFFICIALE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ E OSPITI alle 18.00

–

Sabato 19 Novembre

Apertura Stand dalle 11 alle 23

Ore 13: Evento Pranzo per famiglie

Evento:

Concerto musicale con I TRILLI dalle ore 21 alle 23

–

Domenica 20 Novembre

Apertura Stand dalle 11:00 alle 23:00

Ore 13: Evento Pranzo per famiglie

–

I locali aderenti a “Tartufando 2022” con menu vetrina e richiami al tartufo

1 THE HONEY BAR

Salita del Prione 30

Info e Prenotazioni: 3284847488

Street: €5

EXPLONEY- panino nero, Tomino, uovo al tegamino e miele di acacia al tartufo bianco

Piatto Vetrina:

Gnocchi Gorgonzopolis e Tartufo € 9

TARTUFIZZ- cocktail salato al miele di eucalipto, tartufo nero, gin, sale, pepe, prezzemolo € 9

2 BARBERA & CHAMPAGNE WINE CLUB

Salita del Prione 33 r

16123 Genova

Per info e prenotazioni 3470718071 – 0108179963

Menu street:

Tigella o bruschetta alla crema di tartufo nero con scaglie di parmigiano 2 pz € 5,00

Menu vetrina:

Risotto allo champagne e tartufo nero € 14,00

Vini in abbinamento dalla cave du jour del sommelier

3 CAFE BARBAROSSA

Piano di Sant’Andrea 21, 23 R

Info e Prenotazioni: 010 2465097

Piatto Vetrina:

Empanadas taleggio, patate e tartufo. € 5

4 LOCANDA TORTUGA

Via di Ravecca 13 R

Info e Prenotazioni: 010 246 2961

Menu Street:

Focaccette Fritte di Stracchino e Tartufo Nero 2 pz. € 5

Piatto Vetrina:

Tortelloni fatti a mano con Villeroy al Tartufo Bianco € 15

5 ANTICA SCAMADDA TORTE E FARINATA

Via di Ravecca 19 R

Info e Prenotazioni: 345 768 9233

Torta Tartufando 2022 edition”; “Soufflé al tartufo” : 30 €/KG

6 RISTORANTE LE PIETRA

Via di Ravecca 20 R

Info e Prenotazioni: 320 816 2794

Menu Street:

Focaccina tipo crevari in crema di tuorlo d’uovo e tartufo 5€

Piatto Vetrina:

Smeraldine con stracciatella tartufo e guanciale € 14

7 A COAE DE ZENA

Salita di Coccagna, 10 R

Info e Prenotazioni: 010 092 6699

Piatto vetrina:

Sformatino di porri con crema di patate aromatizzata al tartufo e scaglie di tartufo bianco 20€

I nostri ravioli ripieni di patate e timo con burro e scaglie di tartufo bianco 27€

8 LA COCCAGNA

Vico di Coccagna 21 R

Info e Prenotazioni: 349 607 8981

Menu Street:

Bruschetta con patate uovo e tartufo nero € 5.00

Piatto vetrina:

Trofie di castagne con crema al castelmagno e tartufo nero €16

9 KROKKE’ PANZEROTTI PUGLIESI E CUOPPI NAPOLETANI

Via di Ravecca 48R

Info e Prenotazioni: 392 141 0115

Menu Street:

Panzerotto Pugliese Gourmet al Tartufo con Stracciatella delle Murge e Pecorino € 5

Piatto Vetrina:

Calzoncini Zucca e Salsiccia con Fonduta di Formaggi al Tartufo Nero € 8,50

10 ANTICA OSTERIA RAVECCA

Via di Ravecca 29R

Info e Prenotazioni: 342 7227715

Street: il nostro pane alle noci con manzo marinato al tartufo €5

NB: STREET FOOD NEGLI ORARI:

11-15

18-23 in entrambi i locali

Piatto Vetrina:

Lasagnetta robiola e tartufo nero €18,00

11 OFFICINA 34

Via di Ravecca 34R

Info e Prenotazioni: 010 3027184

Street: il nostro pane alle noci con spada marinato al tartufo €5

NB: STREET FOOD NEGLI ORARI:

11-15

18-23 in entrambi i locali

Piatto Vetrina : Tartar di gambero rosso di Mazara al tartufo nero € 18

12 EPRIE ROSSE

Via di Ravecca 54 R

Info e Prenotazioni: 010 251 2591

Piatto vetrina:

carpaccio di zucchine, trito mediterraneo e tartufo nero € 15.

13 LA TEIERA MAGICA – SALA DA TE’

VIA DI RAVECCA 65R

Info e Prenotazioni 3498104033

Street Food:

Salame di cioccolato al tartufo

€ 5,00

Piatto vetrina:

Ravioli di funghi e patate con crema al tartufo nero e robiola

€ 13,00

14 ROSSO CARNE MACELLERIA

Via di Ravecca 66 R

Info e Prenotazioni: 379 2510953

Street: € 5.00

Hot-dog 100% Cabannina, crauti home made e mayo al tartufo

Rosetta con tartare di cabannina mousse di Zola al tartufo nero e pere

15 ROSSO CARNE RISTORANTE

Via di Ravecca 75 R

Info e Prenotazioni: 010 2530518

Piatto Vetrina:

Tagliata di bovino made in liguria fonduta di Santo Stefano e tartufo nero € 18.00

Trippa in umido al tartufo nero 14.00

16 LA TOASTERIA

Piazza di Sarzano 1 R

Info e Prenotazioni: 010 2511293

Toast Praga: cotto di Praga-robiola e grattata di Tartufo nero € 6.50

Toast Everest: speck- paté di carciofini-toma e grattata di Tartufo nero € 6.50

17 A TOA DE ZENA

Via di Ravecca 76 R

Info e Prenotazioni: 335 5271167

Street:

Farinata in vellutata di tartufo bianco € 5.00

Piatto vetrina:

Ravioli alle boraggini con sugo bianco di porcini e tartufo bianco € 18,00

18 MAKAJA

Mercatino di Sarzano – BOX 1 e BOX 2

Info e Prenotazioni: 3896577222

Street food:

Mario’s roll su crema al tartufo

Piatto vetrina:

Poke Riso nero, salmone, gambero al vapore, zucchine saltate, olio evo e tartufo nero €12

19 LA CASA DEL PARMIGIANO

Mercatino di Sarzano – BOX 4

Info e Prenotazioni: 3387623369

Street on the street:

Vetrina

Trancio di pinsa con culatello e tartufo nero,

bicchiere di vino. € 6

Piattino con toma piemontese al tartufo bianco e nero, pecorino sardo al tartufo nero, tartufella di Norcia, bicchiere di vino. € 7

20 M&N Carni di Thomas

Mercatino di Sarzano – BOX 5

Info e Prenotazioni: 388 0785181

Street:

Tartare di carne piemontese e carpaccio con tartufo nero più bicchiere di vino € 7

Panino con salsiccia e tartufo € 6

21 TUNA CANTINA E PESCATO

Piazzetta Ninfeo e Piazza di Sarzano

Info e Prenotazioni: 392 425 9350

Street:

Tartare di tonno, yuzu e tartufo nero.

Piatto Vetrina:

Ravioli ripieni di patate ed erbette, crema all’aglio dolce, crudo di scampi e tartufo nero. € 18

22 SETTE SENSI

Piazza di Sarzano 18d

Info e Prenotazioni: 329 740 4265

Street food:

Farinata come un “temago” e tartufo nero

Piatto Vetrina:

Uovo pochè fritto, porcini, cremoso al parmigiano e tartufo nero 14€

23 METROPOLITAN Cafè

Piazza di Sarzano, 30r, 16128 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 868 3259

Piatto Vetrina: “L’APERITIVO TARTUFANDO”

Piattino aperitivo con tartine e toast al Tartufo

24 FORCHETTA CURIOSA

Piazza Renato Negri 5 R

Info e Prenotazioni: 010 251 1289

Piatto Vetrina:

Taglierini con tartufo nero € 15

25 GIARDINI LUZZATI

Piazza Giardini Luzzati, 1

Info: http://www.giardiniluzzati.it/

Street:

Panino il Carbonaro tartufato: uova strapazzate pancetta e tartufo: € 5.00

Piatto vetrina:

Cruda fassona piemontese tartufo e caprino: € 10

26 MANITOBA PIZZERIA

Vico del Fico 41 R

Info e prenotazioni: 010 8568802 / https://www.manitobapizzeria.it/

Street:

CALZONCINO RIPIENO

Mozzarella, Mortadella al Tartufo e crema al tartufo

Piatto Vetrina:

Pizza Tartufando: Biancaneve con funghi porcini, salsiccia e crema al tartufo € 14

27 TIFLIS BRACERIA

Vico del Fico 35 R

Info e prenotazioni: 010 256479 / https://www.tiflis.it/prenotazioni/

Street:

STAND DELL’UOVO AL TARTUFO e ARROSTICINI CON CREMA AL TARTUFO

Piatto Vetrina:

SPIEDONE DI BOMBETTE di CAPOCOLLO RIPIENE CON PANCETTA TESA, ROBIOLA e CACIOCAVALLO AL TARTUFO NERO € 20

28 PIZZERIA 4 STAGIONI

piazza di Sarzano 47r

Per info e prenotazioni 3486823287

Menu street:

Saltimbocca tartufone stracciata di bufala melanzane a funghetto e prosciutto cotto tartufato. € 5.00

Menu vetrina:

Pizza tartufata …crema tartufata, salsiccia casareccia, funghi, prosciutto crudo a fine cottura. € 11.00

29 CALIGO

Via dei Giustiniani, 7/9 R, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni 375 684 2588

Menu stree :

S’anguli – focaccia salata sarda e tartufo € 5.00

Menu vetrina:

Crespelle ripiene di salsa ai funghi su fonduta e grattata di tartufo € 12.00

Tiramisù al tartufo € 5.00

30 BIGGIE

Vico delle Erbe, 9r, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni 0108601688

www.biggiegenova.it

Menù vetrina

TAGLIERE CON SALUMI, FORMAGGI E CROSTONI CON CREMA AL TARTUFO € 12

Proposta street food

PANINO CON ARROSTO, FORMAGGIO STAGIONATO E CREMA AL TARTUFO NERO €5

31 LA CIALTRONERIA

Salita Pollaiuoli, 17/R, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni: 320 188 4351

Menu street:

Omelette morbida con Tartufo Nero

Menu vetrina:

Gnocchi al castelmagno e Tartufo Nero

32 LOSTECCO

Piazza Ferretto, 8r, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni: 010 9913620

Menu street:

Cono salato con battuta di piemontese e Bianco d’Alba

Menu vetrina:

Burger con roast-beef di Fassone, robiola, soncino e bianco d’Alba € 12.00

33 ARCHIVOLTO MONGIARDINO

Archivolto Mongiardino, 2, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni: 010 2477610

Menu street:

Crostata di mele e crema con frolla al tartufo

Menu vetrina:

tagliolini con porcini, tartare di gamberi e tartufo €30

34 CIBUS13

Via di S. Bernardo, 82r, 16123 Genova GE

Per info e prenotazioni: 010 3003144

Menu stree :

Panissette al tartufo con salsa bernese al tartufo

Menu vetrina:

Fregola risottata porcini, gamberi e tartufo nero

35 RISTORANTE SANTA TERESA

Via di Porta Soprana 55R

Info e Prenotazioni: 010 583534

Menu vetrina:

Crema di sedano rapa, uovo pochè, tartufo nero € 20

36 PATALIN

Via dei Macelli di Soziglia, 15r, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 340 3125481

Menu street:

Tartufi: patata street con burro e maionese artigianale al tartufo

Menu vetrina:

Tartufaia: patata ripiena con uovo al tegamino, burro, maionese artigianale al tartufo e grattatina di nero: € 8.50

37 MACELLI 44

Via dei Macelli di Soziglia, 44 r, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 4038348 – 347 141 7108

Menu vetrina:

“Battuta di scottona biologica al tartufo”: carne biologica di scottona, taglio “fesa di coscia”, battuta al coltello condita con olio al tartufo e tartufo fresco: € 25,00

38 JAA NU

Via dei Macelli di Soziglia, 67, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 334 8359900

Menu street:

Focaccia di farro olio evo e lievito madre con stracchino di soia, zucca al forno e tartufo nero fuori cottura (proposta Vegana) € 5.00

Menu vetrina:

Piatto Vetrina:

Lasagne bianche fatte a mano con tartufo nero (proposta Vegana) € 12.00

39 ZUPP

Piazza San Matteo, 6a rosso, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 236 2821

Menu vetrina:

Zuppa di cipolle gratinata con tartufo nero € 17,00.

Crema di cavolfiore con salsiccia piacentina e tartufo nero € 16,00

40 TAIG

Vico san Matteo 18

Info e Prenotazioni: 010 4552988

PIATTO VETRINA

Battuta di Fassona Piemontese con crema al tartufo bianco, tuorlo d’uovo velato, crumble di albume con lamelle di tartufo bianco. €25

Filetto di Fassona en boîte alla crema di tartufo bianco e patate tartufate. €25

41 LA BUCA di SAN MATTEO

Via David Chiossone, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 236 2389

Menu vetrina:

Taglierino artigianale con gamberoni, mantecato nella loro bisque, su colatura di bufala e scaglie di tartufo nero € 26

42 MIGONE

Piazza di S. Matteo, 4/6/R, 16100 Genova GE

Info e Prenotazioni:010 247 3282

MENU vetrina:

Brandacujun dì Stoccafisso con Lamelle di Tartufo Nero € 16,00

Filetto di Maiale Lardellato e Vellutata di Tartufo Nero € 21,00

43 TRATTORIA ROSMARINO

Salita del Fondaco, 30, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 251 0475

Menu vetrina:

Plin di patate e porri con tartufo nero € 12,00

44 I CUOCHI

Vico del Fieno, 18r, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 247 6170

Menu vetrina:

Tartare di orata su crema leggera di agrumi, foglie di rucola e scaglie di tartufo nero euro 14,00

Filetto di branzino in cottura lenta su crema di sedano rapa e tartufo nero euro 20,00

45 LOCANDA SPINOLA

Vico della Scienza, 16123 Genova GE

Info e Prenotazioni: 010 407 7266

Menu vetrina:

“Tentacoli di polpo scottati su crema di zucca, tartufo nero e katsuobushi” € 16.00

46 TAGGIOU

Vico Superiore del Ferro, 8, 16124 Genova GE

Info e Prenotazioni: 3756313019

Menu Street:

Pane rustico con stracciatella di burrata e culatello cotto con tartufo e con stracciatella di burrata e crema al tartufo (2 pezzi) € 5

Piatto Vetrina:

Tartare di fassona con tuorlo d’uovo e tartufo bianco €22

47 LA CANTINA CLANDESTINA

Salita Pallavicini 25

Info e Prenotazioni: 3343517084

Mail: lacantinaclandestina@gmail.com

Piatto identificativo (Vetrina) : Bottoni di zucca su fonduta al parmigiano e Tartufo nero ( 14€ )

Per maggiori info:

Facebook: Tartufando 2022

www.tartufandogenova.it

