Condannato a un anno di reclusione per minaccia, atti osceni, falsa dichiarazione sull’identità personale. Arrestato dalla Polizia

A settembre il 67enne era stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi in piazza Savonarola, alla Foce, davanti a famiglie con bambini

I poliziotti del Commissariato Foce Sturla hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna nei confronti di un 67enne.

L’uomo, senza fissa dimora, ha a suo carico condanne per minaccia, atti osceni, falsa dichiarazione sull’identità personale e deve espiare una pena complessiva di un anno.

Lo scorso settembre era stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi in piazza Savonarola davanti a famiglie con bambini e in quell’occasione, oltre alla denuncia per atti osceni in prossimità di minori, gli era stato notificato il provvedimento della Procura della Repubblica di Ravenna che gli avrebbe permesso di ottenere una misura alternativa alla detenzione in carcere di un anno se avesse presentato un’istanza specifica per ottenerla e se avesse eletto domicilio in un’abitazione. In assenza di questi elementi la Procura di Ravenna ha ora disposto la detenzione in carcere.

L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Marassi per espiare la sua pena.

