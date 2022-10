La Polizia arresta a Cornigliano e Casarza due giovani spacciatori, uno di 25 e uno di 20 anni

Il secondo pusher ha anche aggredito e spintonato gli agenti

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, in due distinte operazioni, un 25enne ed un 20enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, quest’ultimo è stato altresì denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella prima operazione i poliziotti della sezione investigativa del Commissariato di Cornigliano, hanno posto sotto osservazione l’abitazione del 25enne riscontrando un sospetto via vai di persone sia di mattina sia di pomeriggio.

L’indagine si è conclusa martedì pomeriggio quando una pattuglia ha seguito il ragazzo mentre tornava dalla stazione dei Carabinieri di Cornigliano dove si era recato per ottemperare all’obbligo di presentazione quotidiana alla P. G. Fermato per un controllo, il giovane è risultato in possesso di 275 euro – occultati all’interno della tracolla, dei vari indumenti e della cover del cellulare – di cui non sapeva giustificare il possesso, essendo privo di un’occupazione. Si è proceduto poi alla perquisizione della sua abitazione dove sono stati scoperti, nascosti tra i vestiti, 3 bilancini elettronici e 13 involucri contenenti in totale più di 11 grammi di eroina. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

L’autorità giudiziaria ha disposto il processo per direttissima.

Il secondo arresto è stato eseguito nella serata di ieri dalla Squadra Investigativa del Commissariato Chiavari che, durante un’indagine mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Casarza Ligure, ha scoperto che il 20enne era coinvolto in un’attività di spaccio .

A seguito di alcuni servizi di appostamento i poliziotti e le poliziotte hanno deciso di eseguire un controllo presso l’abitazione del giovane che alla vista delle divise ha cercato di impedirne l’ingresso spingendo con forza il cancello e, una volta nel cortile ha aggredito un operatore alle spalle e spintonato gli agenti giunti in soccorso.

A seguito della perquisizione, durante la quale il ragazzo ha continuato ad opporre resistenza nel tentativo di nascondere un bilancino elettronico, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati 785 euro, quasi 225 grammi di hashish suddivisi in involucri e circa 16 grammi di marijuana sempre sezionati e destinati allo spaccio.

Questa mattina la direttissima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...