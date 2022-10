Il video dei cinghiali in via Vesuvio diventa virale: un milione e 200 mila visualizzazioni in 4 giorni

Cinghiali metropolitani virali su Facebook. Quattro giorni fa abbiamo pubblicato il video che mostra un branco di cinghiali, guidato da un adulto, in via Vesuvio, nel quartiere di Oregina. Il capo branco spinge per la via un cassonetto (l’animale ha scelto con cura quello dell’umido, dove è certo di trovare cibo) per tentare di ribaltarlo e di offrire, così, una succulenta cena a tutti i membri del clan.

L’attività degli ungulati, però, viene segnalata dai cittadini alla Polizia locale. Arriva una pattuglia e scendono gli agenti. Gli agenti di Pl non hanno il compito di catturare né tantomeno di eliminare i cinghiali, ma semplicemente quello di assicurare la sicurezza stradale: non sono rari gli incidenti causati dallo scontro tra un ungulato e un’auto o, peggio, uno motociclo.

Una delle agenti sembra dimostrare una certa pratica: sono molti gli interventi, non solo sulle alture, che il personale di Pl deve eseguire ogni giorno. Li allontana e i i cinghialotti trotterellano via come un gruppo di monelli che sia stato scoperto a fare una marachella.

