Via della Maddalena, persiana cade sui passanti dall’ultimo piano. Tragedia sfiorata. Un ferito in codice rosso

È successo qualche minuto prima delle 17, quando la persiana è caduta da un’altezza considerevole colpendo, per fortuna solo di striscio un turista tedesco soccorso e trasportato in ospedale. La Polizia locale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente

L’uomo stava passando all’altezza del civico 15 della strada del centro storico dove sono in corso lavori di edilizia acrobatica in facciata. Sul posto è arrivata la pattuglia del nucleo Centro Storico dell’Unità Territoriale Centro della Polizia locale che sta effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica.

L’uomo ferito, che ha 60 anni, è stato soccorso dal 118 che ha inviato l’auto medica Golf4 e un’ambulanza della Croce Blu di Castelletto. Lo straniero è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Maritino dove è stato accettato al triage in codice rosso

L’uomo, pur essendo grave, non sarebbe in pericolo di vita. Presenta una ferita arteriosa al collo e una alla spalla.

Sul cantiere dell’edificio interessato sono stati effettuati gli accertamenti del caso. È stato sequestrata la persiana.

Da verificare ancora le responsabilità nonché identificare Il proprietario e l’inquilino dell’appartamento dal quale si è verificato il crollo.

