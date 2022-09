Tornano le “Tre giornate della Gigi Ghirotti” “Non ti scordar di me”, dal 30 settembre al 3 ottobre

Da venerdì 30 settembre a lunedì 3 ottobre, un ricco programma di manifestazioni, che in questa edizione avrà eccezionalmente quattro giornate di eventi. Il professor Henriquet, fondatore e presidente dell’associazione che assicura cure palliative ai malati terminali: «Uno spettacolo di teatro, concerto di musica classica, attività sportive, tutti organizzati dalla Fondazione per render grazie per tutte le donazioni passate e future, linfa vitale per continuare a offrire gratuitamente i nostri servizi»

Torna, per il settimo anno consecutivo, l’evento istituzionale della Fondazione Gigi Ghirotti Genova Ets “Non ti scordar di me”.

“Anche quest’anno vogliamo ringraziare i genovesi e tutta la cittadinanza per il generoso aiuto che in questi 35 anni di attività ci hanno dato, per tutto il sostegno e la stima espressa – annuncia il presidente, professor Franco Henriquet –. Uno spettacolo di teatro, concerto di musica classica, attività sportive, tutti organizzati dalla Fondazione per render grazie per tutte le donazioni passate e future, linfa vitale per continuare a offrire gratuitamente i nostri servizi. Ci potremmo incontrare da Venerdì a Lunedì ed in particolare Sabato 01 Ottobre in Largo Sandro Pertini per celebrare insieme il nostro impegno reciproco.

Venerdì 30 settembre: spettacolo teatrale – “I Marotti da Duchessa” commedia: “Due Atti Di Varie Amenità” di Ernesto Tercova – Compagnia “I Malati Immaginari Associazione Odv

Sabato 1 ottobre: Open Day in piazza, informazioni sui servizi e le attività offerte dalla Fondazione, momenti di intrattenimento con musica ed associazioni sportive genovesi e raccolta donazioni.

Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione delle attività di volontariato svolto dalla Fondazione, dei servizi offerti gratuitamente alla cittadinanza che, dal 1984 è impegnata nell’assistenza sociosanitaria con terapia del dolore e cure palliative ai malati oncologici.

“Non ti scordar di me” è il fiore che porta con sé il messaggio di attenzione per le attività di volontariato svolte dalla Fondazione genovese, riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale.

Per sensibilizzare i genovesi sul valore del volontariato saranno distribuite, Domenica 2 Ottobre, in diverse parrocchie bustine di semi del fiore per una raccolta di donazioni a favore della Fondazione.

Il programma:

Venerdì 30 Settembre: ore 21.00 Teatro Centrale Stradanuova Genova in Palazzo Rosso Via Garibaldi 18 ingresso da Vico Boccanegra

I MAROTTI DA DUCHESSA

Commedia: “Due atti di varie Amenità” di Ernesto Tercova – portata in scena dalla Compagnia “I Malati Immaginari Associazione Odv”

In uno ospedale immaginario e sconclusionato la Duchessa di Galliera decide di ritornare per riportare l’ordine. Con qualche rimprovero e molto affetto ricorda i trascorsi della compagnia teatrale nata nel suo ospedale molto tempo prima. Scene di commedie passate, personaggi che hanno fatto la storia del teatro dialettale genovese come Gilberto Govi e Giuseppe Marzari, musica, canzoni, un pizzico di pungente satira e tanta autoironia.

Spettacolo a scopo benefico ingresso con offerta a partire da 15 Euro

Info e prenotazioni: Tel. 010 3512623/625 – promozione@gigighirotti-genova.it

È gradita la prenotazione

Sabato 01 Ottobre: “Open day” in Largo Sandro Pertini, davanti al Teatro Carlo Felice dalle ore 10 alle 18:30.

Il grande gazebo della Fondazione Gigi Ghirotti Genova Ets con i Volontari per informare su tutti i servizi gratuiti della Fondazione, le attività ed i progetti futuri.

In piazza diversi momenti di intrattenimento: si parte alle ore 10.30 con la 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗮’ – 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶 che darà il via alla giornata.

A seguire, alle ore 11.00 le ragazze della “Camminata Metabolica” animeranno la mattinata con un nuovo modo di fare ginnastica.

Nel primo pomeriggio tante 𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲 con importanti Società Sportive Genovesi: 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗢𝗥𝗜𝗔 – 𝗘𝗟𝗣𝗜𝗦 – 𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔 𝗧𝗔𝗘𝗞𝗪𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔 – 𝗨𝗦 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗥𝗜 𝗣𝗢𝗡𝗘𝗡𝗧𝗘 – 𝗔𝗨𝗗𝗔𝗫 e 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗩𝗜𝗧𝗔

Domenica 02 Ottobre: sul sagrato di diverse parrocchie genovesi, i volontari della Fondazione saranno presenti con i semi dei “Non ti scordar di me” per una raccolta di donazioni.

Lunedì 03 Ottobre: ore 21.00 Palazzo Ducale Sala del Maggior Consiglio

“𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗩𝗶𝘃𝗮𝗹𝗱𝗶 – 𝗜𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗿𝗼𝘃𝗲𝘀𝗰𝗶𝗼” – Concerto di musica classica

𝗠𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗶𝗼 𝗭𝗮𝗻𝗮𝗿𝗱𝗶 ed Orchestra d’Archi “SAN GIORGIO”

Concerto per violino, violoncello, archi, cembalo.

Concerto a scopo benefico ingresso con offerta a partire da 15 Euro

Info e prenotazioni: Tel. 010 3512623/625 – promozione@gigighirotti-genova.it

È gradita la prenotazione

