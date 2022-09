Un’altra persona travolta dal treno a Bogliasco. Inutili i soccorsi

A pochi giorni dalla morte dell’uomo investito mentre cercava di recuperare il cellulare sui binari, ieri sera un altra tragedia, stavolta al passaggio a livello di Pontetto

È successo pochi minuti prima delle 22. La persona è stata soccorsa dall’auto medica Golf 6 e dalla Croce Verde di Bogliasco, ma per lei non c’era già più nulla da fare se non constatarne la morte. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un incidente. Indaga la Polfer.

Ieri sera, a seguito di quanto è accaduto, la circolazione è rimasta a lungo bloccata con disagi per i passeggeri.

In copertina: foto d’archivio

