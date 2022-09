Per sabato è previsto maltempo, lo spettacolo “Sirene e altre meraviglie” anticipato a venerdì

Il concerto dei Buio pesto previsto per venerdì 23 settembre alle 21 slitterà alle 22:15

In previsione di condizioni meteo avverse per la giornata di sabato 24 settembre, il programma degli eventi organizzati dal Comune di Genova, all’interno di “Il salone in città”, nell’ambito del Salone Nautico, subirà qualche cambiamento. Lo spettacolo “Sirene e altre meraviglie” a cura di Sarabanda e compagnia Sonics, previsto sabato 24 settembre alle 21,30, si svolgerà venerdì 23 settembre, sempre in piazza dei Ferrari alle 21,30. Il concerto dei Buio Pesto, previsto venerdì 23 settembre alle 21, si svolgerà invece alle 22,15, sempre in piazza Matteotti.

