“FAI un giro in vigna” nel centro storico con il Fai Giovani

Si andrà alla riscoperta del centro storico di Genova attraverso un percorso nella zona delle Vigne: partenza da piazza Fontane Marose alle ore 16.00 e visita alla Basilica delle Vigne e al Chiostro

l Gruppo FAI Giovani di Genova organizza per domenica 25 settembre un evento cultural-enologico-conviviale nell’ambito di un’iniziativa regionale dei Gruppi Giovani del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, “FAI un giro in vigna”.

Al termine, un aperitivo presso il Tiqu, Teatro Internazionale di Quartiere, in piazzetta Cambiaso.

Qui tutte le info.

