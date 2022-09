“Cambia e vai…” a piedi e in bicicletta: i 49 eventi genovesi per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

L’educazione dei più piccoli ad una mobilità attiva ed ecologica il trait d’union di molte delle decine di iniziative previste tra il 15 e il 22 settembre. Il Comune lancia il bike to work dei dipendenti e, con ASL3, il primo Pedibus strutturato

Un’area ciclopedonale tra via XX Settembre e via Garibaldi, piazza Colombo trasformata in uno spazio dedicato a famiglie e socialità, a scuola in bici e a piedi, bike to work e bike sharing, convegni ed eventi culturali. Sono solo alcune delle 49 iniziative che si terranno a Genova durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEM), in programma dal 15 al 22 settembre. L’appuntamento, promosso dalla Commissione Europea e dal Ministero della Transizione Ecologica, si ripropone ogni anno per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati ad una mobilità ecosostenibile.

Genova è una delle circa 800 città europee coinvolte nella manifestazione, giunta quest’anno alla 21esima edizione. Tema della SEM 2022 è “Migliori connessioni”, da intendersi come le sinergie tra persone e luoghi che favoriscono e concretizzano il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi.

“Cambia e vai!”, invece, lo slogan che fa da filo conduttore ai 49 eventi organizzati, co-organizzati o patrocinati dal Comune di Genova in collaborazione e sinergia con le associazioni aderenti alla SEM e i cittadini che sono stati coinvolti nelle ultime settimane dalla Direzione Mobilità-Unità di Progetto Smart Mobility nell’ideazione e realizzazione delle iniziative che, per una settimana, trasformeranno il capoluogo ligure in un ecosistema di idee e progetti nel segno di una mobilità e stili di vita più attivi e sostenibili.

Tra le novità dell’edizione 2022 spiccano:

-la creazione di un’area ciclopedonale temporanea tra via XX Settembre e via Garibaldi per percorrere a pedali, a piedi e in sicurezza il centro cittadino con transito concesso al trasporto pubblico;

-il lancio nel centro storico del primo Pedibus strutturato con segnaletica a cura del Comune di Genova e di ASL3, promosso dai genitori e docenti di IC Centro Storico e Convitto Nazionale Colombo, per un totale di 10 scuole che organizzeranno il proprio Pedibus i giorni 19 e 22 settembre (quest’ultimo in occasione del Car Free Day);

–una pedalata “al femminile” organizzata dal collettivo Fancy Women per chiedere di dare più spazio alle donne nel mondo economico, politico e sociale;

-l’ulteriore valorizzazione e promozione dei servizi urbani di bike sharing Zena By Bike e di car sharing Elettra.

Moltissime iniziative “dal basso” sono inserite nel quadro di “#Park(ing) Day-Per una Genova alle persone”, un ricco programma di eventi in programma domenica 18 settembre in piazza Colombo, ideati e realizzati dalle associazioni e dai gruppi spontanei della mobilità sostenibile e accessibilità genovese, e rivolti alle famiglie, allo scopo di convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi per automobili in spazi pubblici di socialità, proponendo così un nuovo modo di vivere il centro cittadino.

E’ previsto, inoltre, un focus sul “Progetto Pedibus: 4 passi in salute” in collaborazione con ASL3. Saranno gli specialisti del Dipartimento di Prevenzione ASL3, insieme a quelli del Consultorio familiare, a coinvolgere alunni e insegnanti di tre scuole primarie (IC Centro Storico, IC Molassana e IC Voltri 1) negli spazi esterni delle scuole, in giochi e attività di educazione alla salute, alimentazione e corretta postura, sottolineando l’importanza e i benefici del movimento fisico.

Confermato infine l’ormai abituale appuntamento con il convegno dedicato alle azioni e programmi del Comune di Genova per la promozione della mobilità sostenibile, a cui si aggiunge per la prima volta una tavola rotonda su mobilità sicura e sicurezza stradale, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità concrete sul tema dell’educazione stradale.

Nella locandina allegata – e in calce al comunicato stampa – l’elenco completo degli eventi in programma.

«Genova continua a fare la sua parte per proseguire il percorso di transizione ecologica avviato a livello nazionale ed europeo – dichiara l’assessore alla mobilità integrata Matteo Campora –. Quest’anno, grazie allo straordinario impegno dei nostri uffici e in particolare dell’Unità di Progetto Smart Mobility, abbiamo implementato un rilevante numero di iniziative molte delle quali rivolte ai più giovani, che devono essere sempre più motori di questo grande cambiamento mirato a rendere ecosostenibile ed efficiente il nostro modo di muoverci in città. Ma non solo: il vero obiettivo vuole essere quello di insegnare ai nostri bimbi e ragazzi stili di vita più attivi, sani e consapevoli, al fine di aumentare il loro benessere fisico, psichico e sociale. Il nostro primo Pedibus strutturato nel centro cittadino grazie al percorso portato avanti con il servizio competente di ASL3 e i genitori va proprio in questa direzione, in linea con quanto stiamo facendo e faremo prossimamente per diffondere il bike to work tra i dipendenti dell’Ente, così come – continua l’assessore – la promozione dell’utilizzo della bicicletta per motivi di servizio. Ringrazio infine le associazioni aderenti alla SEM per le loro proposte e per il contributo quotidiano dato alla costruzione di una città sempre più a misura di ambiente e di persona».

«Ogni anno sono sempre più numerose le associazioni e i cittadini genovesi che si impegnano per trasformare Genova in una città smart, moderna e sostenibile, una città a emissioni zero, a misura di persona e soprattutto di bambino dove gli spazi siano dedicati alla vita e non più alle automobili e dove le morti in strada siano azzerate – commenta Andrea Garibaldi in rappresentanza delle associazioni aderenti alla SEM –. Crediamo fortemente in una Genova “città 30” dove i mezzi pubblici, le piste ciclabili, le zone 30, le zone 20 e le zone pedonali siano la norma e non più l’eccezione, una città proiettata nel futuro in cui le automobili e moto private si riducano giorno dopo giorno lasciando spazio ai mezzi sostenibili e soprattutto alle persone. Non abbiamo più tempo, l’emergenza climatica in atto ci pone davanti ad un bivio che è anche un enorme opportunità. Cogliamola insieme».

Promozioni bike sharing e car sharing elettrico

In occasione della SEM 2022 il Comune di Genova lancia due iniziative promozionali mirate ad incrementare gli spostamenti sostenibili della cittadinanza genovese.

Dal 16 al 30 settembre l’abbonamento annuale al servizio di bike sharing Zena By Bike per il proprio uso privato sarà in promozione a soli 5 euro contro i 40 abituali. Basterà scaricare la App Bicincittà e selezionare l’abbonamento annuale. Ciò consentirà di testare le biciclette aiutando con il feedback degli utenti a migliorare Zena by Bike.

Inoltre, dal 16 al 22 settembre, chi si registra al car sharing Elettra avrà diritto a 10 euro di credito come “invito” a sperimentare il servizio 100% elettrico. Basterà scaricare l’applicazione Elettra Car Sharing o andare sul sito https://www.elettracarsharing.com/ e sull’area “registrati”, procedere con la registrazione ed indicare il codice SEM22.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE “MIGLIORI CONNESSIONI”

Giorno per giorno, con i relativi orari, sedi e soggetti organizzatori, l’elenco completo degli eventi:

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

In collaborazione con La Panoramica Festival: https://lapanoramicafestival.com/programma

Ore 09:30-12.30, Giardini Baltimora – Confronto tra smart cities, sessione istituzionale: nel futuro del mondo della mobilità per un confronto tra smart cities riguardo l’importanza degli incentivi necessari per rendere le città italiane più digitali, sostenibili ed interconnesse

14:00-18:00, centro storico, Cooperativa Sociale Il Laboratorio: “Bye Bye Bici: perché non uso la bici da quando son diventato adulto – Bike reportage”:i ragazzi del centro di educazione al lavoro Lab 85 della Cooperativa Sociale Il Laboratorio in bici tra le vie del centro storico di Genova alla ricerca di risposte, dagli adulti genovesi, sui motivi per cui quasi tutti i bambini hanno la bici e poi gli adulti smettono di andarci

In collaborazione con La Panoramica Festival: https://lapanoramicafestival.com/programma

14:00-16:00, Giardini Baltimora – Workshop su Elettrico ed Idrogeno. Due tecnologie apparentemente in contrasto tra loro, ma con il potenziale per diventare complementari nell’alimentare la mobilità del futuro: i vantaggi di queste due soluzioni per la decarbonizzazione

In collaborazione con La Panoramica Festival: https://lapanoramicafestival.com/programma

16:00-18:00, Giardini Baltimora – Workshop su Logistica Sostenibile. Il settore della logistica, in particolare per le consegne dell’ultimo miglio, deve essere ripensato secondo i paradigmi dell’elettrico. Per far ciò sarà necessaria una coerente strategia nazionale che abbia l’obiettivo di sviluppare un trasporto merci a zero emissioni

VENERDÌ 16 SETTEMBRE – GIORNATA NAZIONALE DEL BIKE TO WORK

7.30-19.30, largo Pertini, Comune di Genova: Gazebo del bike sharing Zena By Bike con possibilità di iscriversi alla tariffa promozionale annuale di 5 euro anziché 40. Verranno fornite tutte le spiegazioni e una dimostrazione pratica a cura del personale di Genova Parcheggi. La promozione è valida fino al 30 settembre. Distribuzione materiale promo e gadget

7.30-19.30, piazza De Ferrari, FIAB Genova: Premiazione dei ciclisti urbani con banda riflettente, distribuzione merenda destinata al bike to work e distribuzione del manuale del ciclista urbano

7.30-9.30, vari siti, Legambiente: “Giretto d’Italia”, conteggio caratterizzato (uomo, donna, e-bike etc.) dei transiti ciclistici in alcune postazioni definite. Rilevazione in collaborazione tra Comune di Genova, volontari FIAB Genova e Legambiente

7.30-9.30, tutte le sedi, Comune di Genova: Invito rivolto ai dipendenti comunali per compiere in bici lo spostamento casa-lavoro. Giornata di monitoraggio. Istruzioni circa le modalità per come ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della bici per motivi di servizio

7.30-9.30, tutte le sedi, aziende genovesi: Invito rivolto ai dipendenti per compiere in bici lo spostamento casa-lavoro. Giornata di monitoraggio con invio al Comune dei dati caratterizzati raccolti

In collaborazione con La Panoramica Festival:https://lapanoramicafestival.com/programma

09:00-12:00, Giardini Baltimora – Workshop su Maas (Mobility as a service) e trasporto a chiamata. Le parole chiave della rivoluzione che sta oggi vivendo il trasporto pubblico locale sono spostamenti su misura, digitalizzazione, intermodalità e sostenibilità. Nuovi trend e sfide che vedono impegnati autorità ed operatori per fornire ai cittadini un servizio più accessibile e un’esperienza utenti migliorata

10.30-13.00, Palazzo della Borsa, Fondazione Unipolis: “MOB, la mobilità in rivoluzione”. Il nuovo progetto di Fondazione Unipolis per avvicinare, stimolare e responsabilizzare i giovani sui temi della mobilità sostenibile, generando consapevolezza, dando voce alle loro idee e promuovendo il loro coinvolgimento in esperienze di cittadinanza attiva

SABATO 17 SETTEMBRE

08.25, ponte Tullio Barbieri, FIAB Genova: Gita alla Madonna della Guardia in mountain-bike. Promozione di una pratica di fuoristrada rispettosa dell’ambiente

In collaborazione con La Panoramica Festival:https://lapanoramicafestival.com/programma

9.00-20.00, piazza Caricamento – “Mobility Market Village” (aperto gratuitamente al pubblico che potrà sperimentare e vivere dal vivo la mobilità a 360 gradi). Un’esposizione dedicata alla mobilità nel cuore del porto antico di Genova. La cittadinanza genovese potrà godersi liberamente un festival composto da esposizioni di veicoli, un’area dedicata al test drive, una parte standistica ed una dedicata al food&beverages

DOMENICA 18 SETTEMBRE

10.00-19.00, area tra via XX Settembre e via Roma + piazza Colombo, varie associazioni: “Genova alle persone”:Creazione di un’area ciclopedonale con transito consentito al Trasporto Pubblico e assimilati nel cuore di Genova (tra via XX Settembre, piazza Fontane Marose fino a Via Garibaldi e via Cairoli, comprese piazza De Ferrari, via XXV Aprile e via Roma. L’area che gravita intorno a piazza Colombo (via Colombo, via Galata, via della Consolazione) sarà libera dalle auto e per ospitare “#Park(ing) Day-Per una Genova alle persone”, il ricco panorama di eventi ideati e realizzati dalle associazioni aderenti alla SEM e dai gruppi spontanei della mobilità sostenibile e accessibilità genovese che propongono un modo nuovo di vivere il centro cittadino

Nel dettaglio tutte le attività previste in piazza Colombo e i nomi delle associazioni organizzatrici:

10.00-18.00, volontari di tutte le associazioni: Laboratorio per bambini

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: “Il mondo visto da una cargo” (per bimbi)

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: Scuola guida cargo-bike (per adulti)

10.00-18.00, Genova Solving for All e GenovAbility: “La battaglia per la rimozione delle barriere architettoniche”

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: “Promotoorna – Di nuovo è meglio che nuovo!”

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: “Pedibus e Bicibus: come si fanno?”

10.00-18.00, #Genovaciclabile: Iniziative per la mobilità sostenibile genovese

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: Letture bookcrossing a tema mobilità sostenibile

10.00-18.00, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: “Crea la tua bici ideale su carta”

10.00-18.00, Free Sport ASD: Rampa con percorso da 8 metri

10.00-18.00, Free Sport ASD: “Impariamo ad andare in bici” (per bimbi e disabili)

10.30-11.30, tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: “A tutta birra!! Mezzi a propulsione fantastica” (per bimbi)

11.00-14.00, FIAB Genova: Tour alla scoperta delle ciclabili cittadine (per adulti)

14.00-18.00, Biciofficina Maddalena Boom: meccanica della bici e come realizzare un ciclogadget

15.00-16.00, Armadillo Teatro in collaborazione con tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: Laboratorio musicale (per bimbi 3-5 anni)

15.00-16.00, FIAB Genova: “Bimbinbici”. Percorso per bimbi e famiglie nelle aree chiuse al traffico privato)

15.00-18.00, FIAB Genova: “La Ricicletta”. Recupero e scambio di bici per bambini per consentire a ciascuno di pedalare su una bicicletta della propria taglia

15.00-18.00, FIAB Genova: “Ciclotappo” (gioco per bimbi)

15.00-18.00, Cicloriparo e FIAB Genova: Ciclofficina con Doctor Bike

16.00-17.00, Armadillo Teatro in collaborazione con tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: Laboratorio di improvvisazione teatrale (per bimbi 6+)

16.15 ca., tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto: presentazione “carLOTTA, la nostra cargo libera”.Una cargo bike a pedalata assistita a ad uso libero e gratuito per la cittadinanza attraverso diverse “stazioni” posizionate in diversi quartieri. Prove e regolamento d’uso

Iniziative itineranti:

1) 16.30, via Bersaglieri d’Italia (metro Principe): Fancy Women Bike Ride (arrivo in piazza Colombo alle 18.00). Pedalata al femminile in contemporanea a 250 città del mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società. Benvenuti i bambini e gli uomini che abbracciano gli obiettivi dell’evento. Presenza postazione bike sharing Zena By Bike per agevolare le signore senza bici a sottoscrivere un abbonamento promozionale dopo avere usufruito gratuitamente di una bici per la manifestazione

2) 18.00 ca., piazza Colombo, Sestiere del Molo e Teatro della Tosse: spettacolo itinerante “Il campione e la zanzara”. Tutte le persone in bici saranno invitate a trasformarsi in pubblico pedalante e seguire nelle vie del centro cittadino i 5 attori che faranno della strada e delle piazze il loro palco: per 4 tappe intratterranno i cittadini in bici raccontando la vita epica del “Campionissimo” Fausto Coppi

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

08.00, viale di accesso al Parco di Villa Duchessa di Galliera: Pedibus dei bimbi dell’infanzia e della primaria dell’IC Voltri 1. Segue l’attività Progetto Pedibus: 4 passi in salute a cura degli operatori di ASL3 del Servizio Nucleo Salute Scuola del Consultorio Familiare SSD insieme al Servizio di Epidemiologia e Promozione della Salute SSD con iniziative dedicate agli alunni delle classi della Scuola Primaria per aumentare la consapevolezza sui benefici per la salute sia del movimento fisico che della sana alimentazione

09.30-12.30, Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, Comune di Genova: “Progetti di mobilità sostenibile del Comune di Genova”. Convegno sullo stato dell’arte dei progetti ed azioni di mobilità sostenibile da parte dell’Amministrazione: gli aggiornamenti sul PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile), il mobility management, la mobilità scolastica in sinergia con ASL3, gli assi di forza, gli impianti verticali e lo SkyMetro, la sperimentazione della App Gogoge a cura di AMT

18.00-19.30, Sala Colombo Regione Liguria via Fieschi 15, FIAB Genova: Convegno “Realizzazione della Ciclovia Tirrenica: i prossimi cantieri?”. La progressione della Ciclovia Tirrenica, asse portante della mobilità ciclistica di Genova e della Liguria, sarà raccontata dai funzionari regionali preposti al progetto. Iniziativa in partnership con Regione Liguria

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE

15.00-18.00, Sala del Consiglio Metropolitano (largo Eros Lanfranco 1), Città Metropolitana di Genova: Convegno “Il Biciplan: nuove opportunità per collegare luoghi e persone in Città Metropolitana”. Amministrazioni comunali del Genovesato, sistemi di trasporto pubblico e stakeholder a confronto

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

9.30-12.30, Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, associazioni aderenti alla SEM e Comune di Genova: “Tavola rotonda sulla sicurezza stradale” finalizzata a incidere sul cambiamento culturale a partire dall’analisi dei dati e dei costi economico-sociali e sanitari degli incidenti, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità concrete sul tema dell’educazione stradale

17.00-18.00, Vico chiuso degli Eroi, Cicloriparo: Cicloriparazioni gratuite

18.00-19.30, piazzetta Rostagno c/o Giardini Luzzati, Cicloriparo: Presentazione libro “Major Taylor, il negro volante”. Iniziativa in partnership con i Giardini Luzzati-Spazio Comune

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

Orari vari, sedi varie, Istituti Scolastici: Pedibus e Bicibus in 9 scuole primarie per il “Car Free Day” con accompagnamento dei minori nel percorso casa-scuola finalizzato a sensibilizzare alunni e famiglie sul tema della mobilità sostenibile. Scuole coinvolte: IC Molassana e Prato, IC Quezzi, IC San Francesco da Paola, IC Cornigliano, IC Castelletto, IC Albaro, IC Quarto, Convitto Nazionale Colombo, IC Centro Storico

09.00, via XX Settembre-Ponte Monumentale, Comune di Genova e scuola dell’infanzia Tollot Orientale: “Piccoli Pedibus per Piccoli Passi: un percorso di crescita”. Bambini, genitori e docenti della Scuola dell’Infanzia comunale Tollot Orientale scoprono il loro percorso casa/scuola

07.45, centro storico, Comune di Genova e Istituti Scolastici: Nuovi percorsi Pedibus dell’IC Centro Storico (Belvedere San Francesco) e del Convitto Nazionale Colombo (Via Arsenale di Terra fine via Balbi). I bimbi inaugurano i percorsi attrezzati con la segnaletica per le fermate e i punti “Kiss and go” al termine di un confronto che ha coinvolto genitori, docenti, Ufficio Smart Mobility del Comune di Genova e Nucleo Salute Scuola di ASL3. Al termine del Pedibus, il Servizio Nucleo Salute Scuola SSD di ASL3 proporrà l’attività “Progetto Pedibus: 4 passi in salute”: iniziative rivolte agli alunni della primaria dell’IC Centro Storico per aumentare la consapevolezza sui benefici per la salute del movimento fisico e della corretta postura

07.45, via San Felice 1, IC Molassana Prato: Pedibus e Bicibus sperimentale dell’IC Molassana Prato e, a seguire, la SSD Epidemiologia e Promozione della Salute di ASL3 proporrà l’attività “Progetto Pedibus: 4 passi in salute”

18.00-19.30, Sala Superba MOG-Mercato Orientale, FIAB Genova in collaborazione con Legambiente Liguria e FIAB Genova: Presentazione libro “Appennino Bike Tour: 3100 km di pedalate facili lungo stradine secondarie”. Ciclovia di oltre 3mila chilometri che parte dalla Liguria e arriva fino in Sicilia, inserita anche nel Biciplan di Città Metropolitana

21.00-23.00, piazza De Ferrari, FIAB Genova: “Pedali nella notte-Gran premio del pistacchio”: pedalata tra le gelaterie che aderiscono all’iniziativa

