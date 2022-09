“Spazio alle Arti”:’Accademia Ligustica cerca iscritti con sessioni di live-painting in città

La campagna di comunicazione per le nuove iscrizioni all’anno accademico 2022-2023 mette in primo piano le opere di studentesse e studenti

L’Accademia Ligustica promuove le nuove iscrizioni con una campagna in cui l’opera degli studenti è protagonista.

Giovani artisti nella campagna di comunicazione 2022/23 della nostra Accademia: «Con il patrocinio del Comune di Genova abbiamo realizzato delle sessioni di live-painting sui manifesti pubblicitari affissi in città»

Spazio ai giovani, spazio alle arti.

Il messaggio inviato è arrivato forte e chiaro: ognuna delle immagini chiave della campagna – immagini che spaziano dalla fotografia alla decorazione, dalla scenografia all’illustrazione – è il frutto concreto di ciò che all’Accademia si impara. L’Accademia Ligustica, infatti, fa alta formazione artistica dal 1751 e, oggi, guarda al futuro, con 8 scuole di indirizzo, 86 docenti e 163 corsi attivati che vanno dalla Pittura al Web Design.

Online e Outdoor.

In linea con i trend, la campagna di comunicazione ha due filoni principali, uno Online (principalmente Social, Facebook e Instagram) e uno Outdoor, basato sul circuito di affissioni del Comune di Genova.

Una parentesi non convenzionale.

Ma utilizzare le immagini di opere realizzate da studenti – evidentemente – non era sufficiente: per ribadire con forza il concetto, l’Accademia ha organizzato – in accordo e con il patrocinio del Comune di Genova – delle vere e proprie performance artistiche. Su alcuni poster appositamente prenotati e progettati con un grande spazio bianco, studentesse e studenti hanno realizzato “live” la loro opera. Così, in diretta, sotto l’occhio curioso dei passanti, all’Arte è stato dato spazio, proprio come recita la Headline.

Virgolettato del Direttore (Prof. Guido Fiorato).

“Negli ultimi due anni, sicuramente difficili sotto l’aspetto umano e didattico, abbiamo visto un forte attaccamento all’Accademia da parte delle persone che la animano. Studentesse, studenti e docenti vivono la Ligustica in maniera più profonda, rispetto a una qualsiasi altra Università. La proporzione tra Docenti e Studenti e il tipo di insegnamenti, per la maggior parte laboratoriali o teorico-pratici, creano un ambiente aperto, inclusivo e orizzontale. Per questo, ci è sembrato giusto lasciare “carta bianca” ai nostri studenti: non mi sento paternalisticamente di dire che queste ragazze e ragazzi sono il futuro, perché – e credo lo abbiano dimostrato – sono già un bellissimo presente.”

Link e riferimenti:

Home page Accademia Ligustica > https://www.accademialigustica.it

Landing page Iscrizioni 2021-2022 > https://iscrizioni.accademialigustica.it

Facebook Accademia Ligustica > https://www.facebook.com/accademialigusticadibellearti/

Instagram Accademia Ligustica > https://www.instagram.com/accademialigustica/

