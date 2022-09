Fratelli pusher di lungo corso di nuovo in manette. Spacciano dagli anni Ottanta

Durante la loro identificazione i poliziotti hanno scoperto che i due fratelli erano soliti vendere le dosi di droga a clienti affezionati di mezz’età probabilmente i soliti acquirenti di quarant’anni fa

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, ieri pomeriggio, due fratelli pusher in “attività“ già dagli anni 80 e con vari arresti pregressi, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del Commissariato di Chiavari a seguito di articolata indagine, hanno scoperto che i due uomini, già conosciuti come spacciatori incalliti, utilizzavano la loro abitazione per spacciare droga.

Ieri pomeriggio, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine e l’Arma dei Carabinieri della Stazione di Chiavari, hanno deciso di effettuare un servizio di appostamento per poi fare irruzione in casa.

I due fratelli, con svariati precedenti di Polizia, sono stati trovati in possesso di circa 150gr di cocaina e di un bilancino di precisione.

I pusher sono stati accompagnati presso il carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...