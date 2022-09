Tragedia sul monte Aiona, fungaiolo muore per infarto. Inutili i soccorsi

Per soccorrere l’uomo, sono partiti l’elisoccorso di Albenga e un’ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto, ma quando i sanitari sono arrivati il fungaiolo era già deceduto

Il sessantacinquenne era partito ieri per cercare funghi nella zona di Pratomollo, in Comune di Borzonasca, nell’entroterra del levante ligure. L’SOS è scattato dopo le 11. Alle ricerche s’è aggiunto l’elicottero Grifo, ma quando i soccorsi hanno trovato l’uomo, purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare.

