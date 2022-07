Muore Roberto Nobile, l’attore doveva essere a Genova giovedì per il Festival in una notte d’estate 

Aveva interpretato vari ruoli, diretto da registi cinematografici di primissimo piano, ma il grande pubblico lo ricorda certamente come il giornalista amico di Montalbano nella serie Tv

L’attore Roberto Nobile è scomparso improvvisamente, questa mattina a Roma, all’età di 74 anni. Volto noto al grande pubblico per le sue apparizioni al cinema – dove è stato diretto, tra gli altri, da Nanni Moretti, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini Michele Placido e Carlo Mazzacurati – e in televisione, con ruoli ricorrenti ne La Piovra, Distretto di Polizia e Il Commissario Montalbano, Nobile era atteso a Genova per giovedì prossimo, quando avrebbe dovuto portare in scena il suo ultimo spettacolo, “Le storie del mondo”, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, nell’ambito del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro

L’intera compagnia genovese – e in particolare Daniela Ardini, Giorgio Panni e Pietro Montandon, suo amico personale – esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Nobile per un evento così tragico e inatteso

