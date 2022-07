Il 1º agosto al Porto Antico il “Rocky Horror Rock Show”

Manuela Amendolia e Marcello Mazzone, con la collaborazione di Arcigay Genova e un cast tutto genovese, presentano il “Rocky Horror Rock Show”, uno spettacolo non convenzionale, interamente suonato e cantato dal vivo che vi trasporterà in una galassia priva di pregiudizi, nella forma più pura di coraggio

Lunedì 1° agosto ore 21:00 nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova va in scena il “Rocky Horror Rock Show”

“Don’t dream it, be it” sottolinea come l’unica verità sia vivere consapevoli di quello che ognuno ha dentro di sé. Quindi abbandonatevi al piacere assoluto, lasciatevi incantare dai sogni di celluloide e godetevi lo spettacolo “in the back row”.

Biglietti su www.eventbrite.it

Foto in copertina: Guido Lusetti, Associazione Culturale Sintesi

