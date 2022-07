Spaccata alla Farmacia Bruccoleri di Sestri: le telecamere riprendono tutto

La denuncia della consigliera comunale del gruppo Dello Strologo: «Preoccupati per la delinquenza. La situazione sta peggiorando». Dello stesso avviso molti commercianti della zona

«Stanotte con un tombino un delinquente ha fatto saltare in aria la vetrata della Farmacia Sestri ed è entrato provocando innumerevoli danni – scrive Maria Josè Bruccoleri sui social -. Giorni in cui ci si impegna a ripristinare la campagna vaccinale covid e giorni in cui ci si impegna ad esserci ogni giorno per tutte le esigenze dei cittadini. Siamo dispiaciuti di avere subito questo attacco, e preoccupati per la delinquenza che evidentemente sta peggiorando nel nostro amato quartiere di sestri ponente. Auspico che questa segnalazione possa fare riflettere oltre che pensare. Nel frattempo, meno male tanta gente ci vuole bene e stiamo risolvendo il problema».

Molti commercianti del quartiere denunciano da tempo il peggioramento delle condizioni di sicurezza e l’aumento di furti e atti di vandalismo.

