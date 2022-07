A causa dell’albero caduto la passeggiata Anita Garibaldi è tagliata in due parti all’altezza del locale Senhor de Bonfim. Per fortuna il crollo non ha causato feriti

La promenade del quartiere del levante, però, risulta interrotta. Per fortuna non si registrano feriti. Dovrà intervenire Aster per rimuovere tronco e rami.

Foto di Antonietta Carbone

