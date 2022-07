L’Orchestra del Carlo Felice torna al Cep, al Pianacci

Domenica 17 luglio un grande concerto, ad accesso libero, offerto proprio dal Teatro

Domenica 17 luglio 2022, alle ore 21,30, presso Area Pianacci, via della Benedicta 14-16, Genova – Cep, si terrà il concerto sinfonico dell’Orchestra Teatro Carlo Felice “La Grande Mela, Broadway e il Musical”.

Il Direttore e tromba solista sarà Marco Pierobon.

È la terza volta che l’Orchestra del Teatro Carlo Felice si esibisce al Circolo ARCI Pianacci. Il primo concerto fu all’aperto, prima della costruzione del PalaCep, il 27 luglio 2003, per precisa volontà del Sindaco Beppe Pericu; il secondo, all’interno del PalaCep, il 16 maggio 2018.

Vista l’impossibilità ad utilizzare il PalaCep, in attesa dell’imminente avvio dei lavori per l’adeguamento alla norma antincendio (finanziati dal Comune di Genova) il concerto si terrà all’aperto, nell’ampio rettilineo di fianco alla tensostruttura.

Il concerto (così come i concerti in programma nei municipi 2,3, 5 ed 8) è offerto dal Teatro Carlo Felice.

Il Circolo ARCI Pianacci si occuperà di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi.



Il programma è particolarmente brillante, e comprende brani che sono vere e proprie pietre miliari della storia della musica, spaziando da brani resi famosi dai grandi musical americani ad indimenticabili canzoni scritte da George Gershwin.

L’orchestra, composta da una quarantina di professori, sarà diretta dal Maestro Marco Pierobon, che sarà anche tromba solista.

In tale veste nel corso della sua carriera si è esibito in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti con Direttori quali Mehta, Karabtchevsky, Siebens, Heider, Neuhold, Gothoni.

Come Pianacci ci piace sottolineare una coincidenza: il 17 luglio è la vigilia di quello che sarebbe stato il compleanno di Don Andrea Gallo, festeggiato in passato al PalaCep.

Approfittiamo di questa coincidenza per ricordare Don Gallo e la sua comunità



«Come Pianacci – dicono all’associazione – ci piace anche sottolineare che iniziative come questa sono nella direzione di rendere tutta Genova oggetto di iniziative culturali “grandi” come la conformazione della città, e i suoi numerosi luoghi attrattivi e identitari, chiede. Grazie Teatro Carlo Felice!».

PROGRAMMA DELLA SERATA

Concerto Sinfonico

Orchestra Teatro Carlo Felice



AREA Pianacci

Domenica 17 luglio 2022 – ore 21.30



LA GRANDE MELA, BROADWAY E IL MUSICAL



Marco Pierobon

Direttore e tromba solista



Programma



John Kander

New York, New York

(dall’arrangiamento originale di Frank Sinatra)

Leonard Bernstein

West Side Story Suite

(Jet Song, America, Maria, One Hand, One Heart, Somewhere, Gee Officer Krupke, Mambo, Tonight, I Feel Pretty, Cool)

John Kander

Chicago, the Musical

(All That Jazz, When You’re Good to Mama, Cell Block Tango, We Both Reached for the Gun)

Andrew Lloyd Webber

The Best of Musical

(Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, The Phantom of the Opera, Sunset Boulevard)

George Gershwin

Songs

(Lady Be good, The Man I love, Strike Up the Band, It Ain’t Necessarly So, Someone to Watch Over me, Embraceable You, Fascinatin’ Rhythm, Piano concerto in Fa)

