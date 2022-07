Guida ubriaco a 130 km/h nella galleria Colombo. Fermato, mostra il tesserino delle ffo. Sanzionato e denunciato

Gli è anche stata ritirata la patente. La segnalazione ci è arrivata da un lettore, anche lui fermato dalla Polizia locale, anche lui sottoposto, come tanti altri, ad alcol test, ma risultato negativo. «Posso raccontare tutto non perché stessi origliando – racconta – ma perché il ragazzo fermato urlava inopportunamente e tutti i presenti hanno potuto sentire»

«Nella notte tra venerdì e sabato sono stato fermato dalla Polizia locale in piazza Dante e sono stato sottoposto all’alcoltest. Sono risultato negativo avendo bevuto il minimo consentito – ci scrive Antonio, nostro lettore -. È accaduto che nel mentre si sente una sorta di boato in galleria, causato da una moto che arrivava a velocità smisurata, direi autostradale per intenderci. Gli agenti della Polizia locale, che avevano anche l’autovelox, sono riusciti a fermare la moto, ma la cosa particolare è che il ragazzo alla guida, molto giovane, si è qualificato come membro delle forze dell’ordine. Onestamente, ammetto che ero pronto a scommettere sull’epilogo a tarallucci e vino della situazione… Mi sono dovuto ricredere. Gli agenti di polizia locale hanno proceduto per quel che dovevano, ma il ragazzo ha tirato giù una filippica scomodando alti ufficiali. È arrivata anche un’auto delle forze dell’ordine, non si capisce bene a fare cosa. Lo dico non perché stessi origliando, ma perché costui urlava inopportunamente e tutti hanno capito tutto. Per farla breve, gli agenti di Polizia locale, con non poca fatica, lo hanno sottoposto all’alcoltest anche perché sembrava evidentemente alticcio».

Il nostro lettore Antonio aveva ragione. Il ragazzo che ha mostrato il tesserino per evitare la sanzione, è stato contravvenuto ai sensi dell’art 142 comma 9 bis perché transitava a 130 km/h e denunciato per l’articolo del codice della strada numero186 comma 2 lett B (penale). La patente è stata ritirata

L’articolo specifico del codice della strada punisce con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

La Polizia locale effettua nel corso della settimana e con maggiore intensità nel fine settimana controlli tesi a reprimere la guida in stato di ebbrezza e l’alta velocità.

