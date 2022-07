Aggredito e ferito con un cacciavite davanti a un bar di via Jori. Un uomo in codice rosso al Villa Scassi

Sul posto ci sono le Volanti della Polizia e la Scientifica. La gente della zona parla di spedizione punitiva contro il buttafuori di una discoteca

Sarebbero diverse le persone che questo pomeriggio sono arrivate in auto a Certosa, in via Jori, sono scese impugnando mazze fasciate nella stoffa e hanno aggredito un gruppo di uomini che era fuori da un bar. Ne è nata una rissa con sedie e tavolini lanciati. Uno è finito su un’auto di passaggio, che è stata danneggiata.

La persona ferita è stata colpita violentemente con un cacciavite. Soccorsa dal 118 con auto medica e ambulanza della Croce rosa Rivarolese e trasportata in codice rosso, quindi in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi.

Sul posto, a Certosa, nel quartiere di Rivarolo, c’è la Polizia scientifica per i rilievi oltre agli uomini delle volanti.

