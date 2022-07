Quattordicenne cade per 15 metri, salvo per miracolo. Soccorso in codice rosso

Ha riportato la frattura di un arto e un trauma toracico, ma non è in pericolo di vita. È successo alle 16:15 a Zoagli

Il ragazzo ha fatto un primo volo di una decina di metri dalla scogliera, finendo su una ringhiera che ha stoppato per qualche secondo la caduta, che poi è proseguita per altri 5 metri. Soccorso dal 118 con l’auto medica Tango 2 e dai militi della Pubblica assistenza Volontari del Soccorso Sant’Anna di Rapallo, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave. Non è, però, in pericolo di vita. È stato davvero fortunato perché difficilmente chi vola da quell’altezza si salva.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.







Mi piace: Mi piace Caricamento...