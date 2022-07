A Palazzo Reale aperture straordinarie, concerti e visite serali con aperitivo

Appuntamento il 12 luglio con tre visite tra le 10:00 e le 12:00 e il 14 luglio con l’apertura alle 19:00, il concerto alle 20:15 con musiche degli anni Sessanta

Martedì 12 luglio 2022, Palazzo Reale di sarà straordinariamente aperto con ingresso alle ore 10:00, alle ore 11;00 e alle ore 12:00.

La visita al percorso espositivo, della durata non superiore ai 45 minuti, sarà riservata a 25 persone per ogni ingresso. Si richiede prenotazione obbligatoria al 0102710211.

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Museo di Palazzo Reale + Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, utilizzabile senza limiti di tempo; € 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni; Gratuito: under 18

Giovedì 14 luglio 2022 | dalle ore 19:00 – inizio concerto 20:15

Palazzo Reale

SERE D’ESTATE A PALAZZO REALE

Apertura straordinaria della mostra “Genova Sessanta”, aperitivo e concerto

Giovedì 14 luglio 2022, dalle ore 19 alle ore 22, secondo appuntamento con la rassegna Sere d’estate a Palazzo Reale con musiche degli anni Sessanta.

Sarà possibile visitare la mostra allestita nel Teatro del Falcone del Palazzo Reale Genova Sessanta straordinariamente aperta fino alle ore 22.00, gustare un aperitivo curato da Mentelocale Bistrot nel Cortile del Teatro e assistere nel Cortile d’Onore al concerto ’60s: The Sound of Strings. Celebri cover internazionali e songs del grande repertorio cinematografico con il trio d’Archi del G. E. Music Project, Musica per Eventi: Francesca Del Grosso, violino, Giulia Ermirio, viola; Delfina Parodi, violoncello; arrangiamenti e adattamenti musicali sono a cura di Giulia Ermirio.

Il Trio d’ Archi del G. E. Music Project – Musica per Eventi propone una selezione di alcune delle più belle songs scritte da celebri gruppi pop, quali i Beatles e gli E.L&P., e di alcune delle più rappresentative melodie tratte dalla colonna sonora d’autore. Il tutto riadattato in chiave classica.

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it e info: palazzorealegenova@beniculturali.it

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 21 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

I favolosi anni ’60… in classic

La Banda Barsotti

Massimo Barsotti, pianoforte/arrangiamenti

Luca Magni, flauto

Giovanni Baglioni, sassofoni

Giulio Barsotti, contrabbasso

Giovedì 28 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

C’erano una volta gli anni ’60

Duo pianistico Biondi&Brunialti

Mi piace: Mi piace Caricamento...