Alla scuola Prato di Struppa nuova area giochi con orto didattico, pampano e maxi scacchiera

Bucci: «Ci saranno anche due vasche in cui i piccoli studenti potranno sperimentare in prima persona temi importanti come ambiente, riciclo, ecologia e biodiversità osservando giorno dopo giorno la crescita delle piante»

«I bambini della scuola “Prato” a Struppa avranno presto a disposizione una nuova area giochi innovativa – spiega il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook -. Uno spazio rinnovato per saltare sul “pampano”, giocare a dama e per divertirsi liberamente, oltre a un orto didattico a cielo aperto».

«Nei prossimi giorni sarà posata anche la nuova pavimentazione da gioco per la sicurezza dei bambini. Un progetto in collaborazione con il municipio che rivoluzionerà l’area unendo didattica e sano divertimento» conclude Bucci.

«È un’opera che abbiamo pensato, progettato insieme alla scuola, chiesto e fortemente voluto – dice l’ex presidente del Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio -. Sono felice che, come per altri progetti che sono in dirittura d’arrivo, il quartiere si arricchisca di nuove opportunità. In questo caso abbiamo lavorato in stretta sinergia con le insegnanti della scuola».

