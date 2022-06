Uiltucs: «70mila metri di nuova grande distribuzione a Genova, serve tavolo urgente per salvare i posti di lavoro»

Il segretario amministrativo Marco Callegari: «Se non si apre la stagione della discussione e del confronto con gli enti pubblici, in particolare con la Regione Liguria, ci troveremo presto a fare i conti con gli esuberi nella grande distribuzione e del piccolo commercio in Liguria»

«Con oltre 70 mila metri quadri di negozi solo a Genova, il commercio nella Grande Distribuzione risulta a tutti gli effetti un settore saturo. Da Santo Stefano Magra a Genova, fino ad arrivare ad Albenga circola più di una voce su nuovi possibili insediamenti sul territorio – spiegano alla Uiltucs -. Esselunga, ad esempio, non si insedierà solo nel quartiere genovese di San Benigno, ma sta valutando altre opportunità in una zona, la Foce, dove è in atto una grande riqualificazione». Pare, inoltre, che sia già stata autorizzata o che sia in corso di autorizzazione l’apertura in via Hermada.

«Per fugare ogni dubbio sulla bontà di alcune operazioni, per preservare occupazione e qualità del servizio, la Uiltucs della Liguria intende avviare un confronto sul territorio proprio sul tema delle nuove e paventate aperture da parte di grandi marchi concorrenti del tessuto commerciale attuale – prosegue il sindacalista -. La Uiltucs non ha alcun pregiudizio sui nuovi marchi della grande distribuzione che, da un lato consentirebbe il livellamento dei prezzi, ma dall’altro produrrebbe una serie di problematiche come esuberi e terziarizzazione spinta come è accaduto con Carrefour».

«Se non si apre la stagione della discussione e del confronto con gli enti pubblici, in particolare con la Regione Liguria, ci troveremo presto a fare i conti con gli esuberi nella grande distribuzione e del piccolo commercio in Liguria – spiega Marco Callegari, segretario organizzativo Uiltucs Liguria –sindacnti alle loro necessità» conclude Marco Callegari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...