Ricercato si aggira con un coltello al Porto Antico. Arrestato

L’uomo aveva appena sottratto un coltello rubato poco prima dal tavolo esterno di un locale

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato a Calata Cattaneo poco dopo mezzanotte un 51enne a seguito di cattura per esecuzione ordine di custodia cautelare in carcere emesso lo scorso febbraio dal tribunale di Bolzano.

Ieri sera due volanti dell’ U.P.G.S.P. sono state inviate nei pressi del locale “Bigo” in quanto una guardia giurata aveva fermato un uomo che, armato di un coltello sottratto poco prima da un tavolino esterno del locale, si aggirava nelle vicinanze .

Giunti sui posto gli operatori hanno proceduto al controllo dell’uomo, già disarmato, dal quale è emerso che, oltre ad essere irregolare sui Territorio Nazionale, a suo carico pendeva una cattura per un’esecuzione di custodia cautelare in carcere dovendo espiare mesi 11 e giorni 7 di reclusione per diversi reati contro la persona.

L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.

