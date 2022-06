In agitazione psicomotoria, aggredisce gli agenti. 37enne arrestato in corso Martinetti

È successo mercoledì in corso Martinetti alle 21:00 dove sono intervenuti anche i Vigili del fuoco

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 37enne per resistenza a P.U., lesioni personali e violazione divieto di ritorno sul Territorio Nazionale.

[continua sotto]

Mercoledì sera un equipaggio del Commissariato Cornigliano, impegnato in corso Martinetti per soccorso a persona, unitamente ai Vigili del fuoco, ha notato alcuni giovani che, senza farsi notare, indicavano il 37enne che appariva molto agitato e minaccioso.

Fermato per un controllo l’uomo, molto molesto e provocatorio, ha iniziato a minacciare di morte gli agenti stringendo i pugni in segno di sfida.

Dall’interrogazione in banca dati si è appreso che aveva a carico un divieto di ritorno sul territorio Italiano per 5 anni per motivi di Pubblica sicurezza, emesso dal Prefetto di Milano nel 2019. Per questo motivo è stato invitato ad entrare nella volante per essere condotto in Questura, ma il 37enne con uno gesto repentino ha afferrato un agente al polso storcendoglielo. E’ iniziata così una colluttazione durante la quale anche l’altro operatore è rimasto ferito, riportando un’escoriazione al gomito. Messo in sicurezza all’interno del veicolo, l’uomo ha continuato a minacciare l’equipaggio iniziando a tirare testate al plexiglas dell’abitacolo durante il tragitto.

Il soggetto socialmente pericoloso, come dimostrano i numerosi precedenti per lesioni e le motivazioni del divieto di ritorno, è stato portato in Direttissima dove il giudice gli ha prescritto il divieto di dimora in Genova.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...